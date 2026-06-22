Así es la espectacular finca con chalet de lujo, jardín y piscina que se vende en Toledo por 1,6 millones de euros

Idealista cuenta con un extenso catálogo de casas y pisos en venta. Sin embargo, también incluye algunas propiedades que solo están al alcance de unos pocos debido a su elevado coste. Es el caso de la finca con un espectacular chalet de lujo que se vende en Illescas (Toledo) por 1.650.000 euros.

Ubicado en pleno corazón de la comarca de La Sagra, la parcela cuenta con una extensión de 29.000 metros cuadrados.

La vivienda tiene una sola planta en la que incluye cinco habitaciones en suite, seis baños, dos aseos, cocina y un salón de gran amplitud, conectado a través de una librería con dos de los dormitorios.

Finca en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Finca en venta en Toledo. Foto: Idealista.

En el exterior, la propiedad incluye un precioso jardín con piscina, además de un porche para disfrutar de la tranquilidad en el exterior.

Asimismo, incluye otro apartamento independiente con salón, comedor, habitación y baño completo.

Finca en venta en Toledo. Foto: Idealista.

"Un enclave único que combina la relajación de la vida en el campo con la comodidad de estar a tan solo 40 minutos de Madrid y 20 minutos de Toledo", expresan en el anuncio.