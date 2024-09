El Gobierno regional destaca la leve subida del paro y el PP lamenta la pérdida de más de 6.700 afiliaciones

Castilla-La Mancha registrado un incremento de 683 personas (0,56 %) a las listas del paro durante el mes de agosto respecto a julio, una cifra que eleva el número de personas desempleadas en la región a 123.329. Este dato ha sido interpretado de una manera diametralmente opuesta por el Gobierno regional y por la oposición.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado que la región ha logrado frenar la habitual subida del paro en el mes de agosto con el menor incremento en los últimos 16 años.

Así lo ha manifestado en un mensaje en sus redes sociales en el que destaca que en el último año el desempleo se ha reducido en Castilla-La Mancha en 6.124 personas y ha señalado que todo el esfuerzo del Gobierno regional está orientado a desarrollar políticas que conviertan a la región en "tierra de oportunidades".

En la misma línea, la directora general de Empleo, Elena García Zalve, ha destacado la consolidación de la cifra más alta de empleo de la serie histórica en un mes de agosto y el nivel de paro más bajo en los últimos 15 años para este mes pese a la estacionalidad negativa del final del verano.

En una rueda de prensa, ha subrayado que "se trata de una subida bastante moderada que denota una evolución positiva en términos interanuales para un mes de agosto, pues en los últimos doce meses, el paro ha caído en la región de manera más intensa que en el conjunto del país, en más de 6.100 personas, con más de 13.700 personas más trabajando en Castilla-La Mancha que en agosto del año pasado, lo que viene también marcado por la finalización de la época estival y la puesta en marcha de políticas de empleo encaminadas a la estabilidad de la contratación".

García Zalve ha explicado que este incremento propio del final de verano "no impide que la región consolide el dato de paro más bajo en este mes desde agosto de 2008, apuntalando también un gran comportamiento en términos interanuales, con más de 6.100 personas menos en desempleo, un 4,73 por ciento".

Este comportamiento del mercado laboral ha tenido un reflejo prácticamente idéntico en las cotizaciones de la Seguridad Social. "La afiliación ha caído en un 0,84 por ciento, 6.719 personas en el mes de agosto en la región, pero en el último año se han creado en Castilla-La Mancha 13.769 empleos, creciendo en un 1,78 por ciento el número de afiliados a la Seguridad Social", ha señalado la directora general de Empleo, que ha subrayado, además, que las 788.457 personas cotizando a la Seguridad Social "es el nivel más alto de empleo en un mes de agosto de toda la serie histórica en nuestra región".

El PP alerta de la destrucción de empleo

Por su parte, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha han alertado de la destrucción de empleo en la región por la pérdida de más de 6.700 afiliaciones a la Seguridad Social.

Carolina Agudo, secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, en una fotografía reciente.

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha lamentado la "mala noticia" de la subida del paro en la comunidad autónoma porque supone "683 dramas familiares" más de personas que teniendo un trabajo lo han perdido o que buscan un empleo pero no lo encuentran.

No obstante, ha señalado que "lo más cruel" y lo que tiene que preocupar al Gobierno regional es que se han perdido más de 6.700 afiliaciones a la Seguridad Social, lo que supone que "no solo no se está creando empleo en Castilla-La Mancha, sino que se está destruyendo".

En este sentido, ha afirmado que las políticas que lleva a cabo el Ejecutivo autonómico en esta materia "no funcionan" y tienen que cambiarse, así como ha aseverado que "le queda mucho por hacer" y que el PP seguirá haciendo propuestas de medidas para favorecer la creación de empleo, estable y de calidad, y para que no se destruyan puestos de trabajo.

De hecho, ha incidido en que las últimas Encuestas de Población Activa (EPA) han sido "desoladoras" y que se consolida la tendencia de subida del paro en los últimos meses, lo que denota que no hay recuperación económica en Castilla-La Mancha.

CCOO y UGT señalan al paro femenino

Por su parte, Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha ha incidido en la necesidad de combatir la brecha de género existente en el empleo, con casi el doble de mujeres en desempleo (80.610) que de hombres (42.719).

Tras analizar la estadística, el secretario de Empleo y Políticas Públicas de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, afirma que esta brecha de género en el empleo que se perpetúa se tiene que abordar en el seno del diálogo social con políticas públicas de contratación y activación del mercado de trabajo que tengan un impacto real que permita revertir esta brecha.

Para el sindicato, según indica en nota de prensa, es necesario adoptar medidas que permitan combatir que el desempleo en la región siga teniendo rostro de mujer, pues el 65,3% de las personas que están en paro son mujeres.

En términos similares se ha referido UGT. A través de su responsable de Empleo, Isabel Carrascosa, el sindicato ha lamentado que "siempre que se incrementa el desempleo quienes más lo sufren son las mujeres".

"Hay que abordar esta cuestión de una vez por todas. El 65% de las personas de la región que no están trabajando son mujeres, por eso desde UGT pedimos que las políticas de empleo tengan una transversalidad de género", ha reclamado Carrascosa, según ha informado el sindicato.

Desde UGT C-LM también consideran que es el momento de continuar avanzando en el camino de la estabilidad iniciado gracias a la reforma, modificando las cuestiones que quedaron pendientes, como los costes y las causas del despido.

CSIF señala a las 5.000 afiliaciones perdidas con los interinos

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla-La Mancha han puesto el foco en la pérdida de 5.000 afiliaciones en julio y agosto de personal interino en el ámbito educativo.

En una nota de prensa, el sindicato ha lamentado que los interinos sean "el punto negro del mercado laboral", ya que son despedidos durante los meses de verano para volver a ser contratados en septiembre o a lo largo del curso escolar.

En este punto, ha afeado también que los interinos que concatenan adjudicaciones durante el curso escolar, a pesar de haber trabajado más de cinco meses y medio, tampoco cobran en el periodo veraniego; al tiempo que ha recordado que el 11 de septiembre el profesorado de Castilla-La Mancha está llamado a una huelga para reclamar al Gobierno regional la reversión de los recortes de 2012 que todavía permanecen vigentes.