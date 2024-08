A qué hora y donde ver a Irene Sánchez-Escribano en la final de los 3.000 obstáculos de los Juegos de París

Después de un duro camino, Irene Sánchez-Escribano conseguía este domingo el pase a la final de los 3.000 obstáculos en los Juegos Olímpicos de París. La toledana lograba por méritos propios un lugar entre las mejores del mundo en su especialidad al conseguir una histórica marca de 9:17:39, la mejor obtenida por una atleta española en una cita olímpica y también su mejor registro personal.

Nada más cruzar la meta, Irene no podía contener la emoción y estallaba en lágrimas. Atrás quedaban golpes duros como la fractura en el pie que le impidió acudir a la cita olímpica de Tokio o su lucha contrarreloj para poder formar parte de la cita parisina. Y es que pese a haber logrado la mínima olímpica el año pasado, la Federación de Atletismo le exigía una 'marca de excelencia' por debajo de 9:27 que logró in extremis en el Campeonato de España.

Con tanta tensión acumulada, no es de extrañar que la sonrisa de Irene fuese más grande que de costumbre al término de la serie. "Estoy feliz. Creo que esta carrera me ha devuelto muchas cosas que no se habían dado los últimos años. Estoy emocionada de haberlo demostrado aquí en los juegos, con toda mi barra brava en la grada. Estoy muy ilusionada y emocionada", aseguraba la pupila de Antonio Serrano en la zona mixta.

"No olvidaré este campeonato en la vida. Voy a darlo todo en la final y a disfrutar. El regalo y el premio ya me los he llevado", agregaba.

Pues bien, ese premio llegará este martes, 6 de agosto. Concretamente, Irene Sánchez-Escribano se pondrá en la línea de salida de la pista del Estadio de Francia a las 21:14 horas. En España, la carrera podrá verse en Televisión Española, RTVE Play, Eurosport y Max.

Junto a ella estarán las mejores. La atleta de Baréin Winfred Yavi, número 1 del ranquin mundial o la keniata Beatrice Chepkoech parten con la vitola de favoritas en una carrera donde Irene Sánchez-Escribano saldrá con la única presión de disfrutar el regalo deportivo más emocionante de su vida.