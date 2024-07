El Real Madrid hace oficial el fichaje de Alba Redondo: siete curiosidades para conocer mejor a la albaceteña

El Real Madrid ya ha hecho oficial el fichaje de la albaceteña Alba Redondo. Ante la gran cantidad de ofertas que tenía, la delantera se ha decantado por el equipo blanco y ya ha sido presentada a través de las redes sociales del club.

"Aspiro a muchas cosas con este escudo y voy a dar todo de mi para dar muchísimas alegrías. La primera vez que me llamaron me puse muy nerviosa y no me lo creía. El que llega aquí se siente muy profesional, porque este club tiene de todo y te lo pone muy fácil", ha expresado la jugadora de 27 años.

Redondo cree que una de las razones de su fichaje es "el gol", aunque también puede jugar "en banda, de mediapunta". "Puedo aportar velocidad, combinar con jugadoras, a las que muchas ya conozco y con las que he jugado. Creo puedo ser una buena jugadora para este equipo. Tengo muchas ganas de aportar mi granito de arena para conseguir trofeos", ha expresado.

Sin duda, su fichaje por el club de la capital de España impulsará la carrera de la delantera, que despegó por completo el pasado 20 de agosto de 2023, cuando se proclamó campeona del mundo con la Selección Española de Fútbol Femenino en Sidney (Australia).

La castellano-manchega cumple todos los requisitos para hacer historia en el mundo del fútbol, un deporte tradicionalmente ligado a los hombres en el que Redondo está consiguiendo romper barreras. Por ello, te ofrecemos algunos datos sobre la futbolista que quizás desconocías:

1 Cambió la gimnasia por un balón

Alba Redondo nació en Albacete el 27 de agosto de 1996 y comenzó a practicar gimnasia desde muy pequeña. Sin embargo, su verdadera pasión acabó siendo el balón y con solo seis años pidió a sus padres que la apuntasen a fútbol, siguiendo los pasos de su hermano mayor.

2 Un tatuaje – amuleto

La albaceteña celebra sus goles besando el tatuaje que tiene en uno de sus antebrazos. En él se puede leer "Arriba los corazones", una frase en recuerdo de su tío, un militar que falleció en 2003, con solo 27 años, en el accidente del Yak-42 cuando regresaba a España tras participar en una misión de paz en Afganistán.

3 Su ídolo es Andrés Iniesta

Alba Redondo conoció a Iniesta cuando este solo era una joven promesa en un campeonato celebrado en Fuentealbilla, localidad natal del campeón del mundo. Allí, Iniesta dedicó un autógrafo a esa niña que soñaba con ser futbolista y que, al igual que su ídolo, acabó siendo una pieza clave para España en un Mundial. Sin embargo, a diferencia de Iniesta, entre Real Madrid y Barcelona se ha decantado por el equipo merengue.

4 Pichichi de la 22/23

La delantera castellano-manchega consiguió el Premio Pichichi durante la pasada temporada 2022 y 2023 en la Liga F con el Levante UD, con un total de 27 goles. De los 30 partidos que jugó en la competición doméstica, anotó en 19, logrando dos hat-tricks y tres dobletes.

En la actual campaña, Redondo ya ha anotado siete tantos, aunque se encuentra lejos de los 17 que lleva la futbolista del FC Barcelona Caroline Graham Hansen, principal candidata al galardón este año.

5 Una luchadora por las futbolistas del futuro

La albaceteña cree que el fútbol femenino tiene que dar todavía muchos pasos para equipararse al masculino. Por ello, forma parte de una generación que está allanando el camino para que las niñas que empiezan a jugar ahora lo tengan más fácil en un futuro.

6 Una prima millonaria por ganar el Mundial

Aunque el sueldo que tendrá en el Real Madrid no ha trascendido, lo que sí sabemos es lo que se llevó la futbolista por ganar el Mundial. En concreto, fue una prima de 250.000 euros, una cantidad que quedó pactada previamente entre las capitanas de la Selección y la Real Federación Española de Fútbol.

7 Su beso dio la vuelta al mundo

Igual que el histórico beso de Iker Casillas y Sara Carbonero marcó el Mundial masculino de 2010, el beso icónico del Mundial femenino de 2023 lo protagonizó Redondo y su novia Cristina, uno de sus principales apoyos. Fue una imagen que se hizo viral por su ternura y que ocurrió durante la celebración de la victoria de España en el segundo partido de la fase de grupos, frente a Zambia, encuentro en el que la albaceteña marcó dos goles.