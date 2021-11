El Incarlopsa Cuenca necesita un triunfo en Artaleku para volver a enchufarse a Europa

El Incarlopsa Cuenca buscará mejorar su trayectoria en el partido que juega este miércoles con el Bidasoa Irún, en la vuelta a la competición liguera tras el parón por partidos de selecciones nacionales, después de haber cosechado dos derrotas seguidas.

Después de dos derrotas seguidas y de este intervalo de partidos internacionales de selecciones, el equipo de Cuenca tiene un doble compromiso a domicilio esta semana, primero este miércoles con la visita al Bidasoa Irun en el pabellón 'Artaleku' y, el domingo al 'Alcalde Miguel Salas' de Puente Genil, para jugar ante el Ángel Ximénez.

En tierras guipuzcoanas los juradores de Lidio Jiménez se enfrantan al segundo clasificado, que tiene 13 puntos en la clasificación, cinco más que los conquenses, que se han quedado en tierra de nadie y necesitan un triunfo si quieren seguir enganchados al tren de cabeza.

Por ello se valora esta semana con una gran importancia desde la capital conquense, como corrobora el técnico del Incarlopsa, Lidio Jiménez, quien ha comentado que va a ser muy complicado, pero que piensa "que podemos ganar a cualquier rival en cualquier campo, ahora queda mirarnos a nosotros y no hacer nada de lo que hicimos ante Nava, donde no estuvimos bien".

En su opinión, su equipo tendría que llevar más puntos para luchar arriba y al respecto ha señalado: "Hay que ganar partidos e independientemente de quien sea el rival hay que sumar puntos porque tenemos déficit en ese aspecto y ahora nos toca Bidasoa como si fuera otro".

Jiménez no quiere excusas por jugar dos encuentros a domicilio en la misma semana, porque según ha recordado "hemos estado jugando Europa y el equipo competía en Europa y en Liga, y ganábamos muchos partidos, por lo que no me sirve como pretexto".

El encuentro se disputará a 20.30 horas de este miércoles en 'Artaleku' dirigido por los colegiados Ausás Busquets y Florenza Virgili, con la única baja por los conquenses de Carlos Fernández, que sigue recuperándose de su lesión de hombro.

