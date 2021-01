Manolo Lama: "Vinicius ha percibido que haga lo que haga, Zidane no va a contar con él"

No fue el pasado año y tampoco lo será este. No habrá Clásico en la final de la Supercopa de España, ya que si el pasado mes de enero fue el Barcelona el que cayó en semifinales, ahora ha sido el Real Madrid el que ha perdido. Los blancos no pudieron con el Athletic, que se verá las caras con el Barça en la gran final de La Cartuja de Sevilla el próximo domingo.

Dos errores garrafales de Lucas Vázquez fueron aprovechados por el conjunto bilbaíno para ponerse dos goles arriba antes del descanso. Raúl García se quitó la 'espinita' de lo sucedido en el encuentro liguero entre ambos equipos, en el que fue expulsado prácticamente a las primeras de cambio.

Doblete del navarro que dejó sentenciado el encuentro o casi, ya que en la segunda mitad Karim Benzema recortó distancias, aunque antes de eso Marco Asensio estrelló el balón hasta en dos ocasiones en los palos de la portería defendida por Unai Simón. La polémica también estuvo presente en La Rosaleda, aunque Manolo Lama ha puesto el foco en la situación de Vinicius y en las decisiones de Zidane.

El periodista ha destacado que Vinicius parece otro, parece haber perdido fuerza, alegría, esa sonrisa que consigue levantar a los aficionados. Y es que, según ha señalado Lama, el extremo brasileño sabe que da igual lo que haga porque no se va a ganar un sitio como uno de los teóricos titulares de Zizou. Sobre el técnico francés ha expuesto que aunque le entiende, cree que se equivoca al rotar menos que en cursos anteriores.

Vinicius pierde la sonrisa

"Vinicius ha percibido que haga lo que haga, Zidane no va a contar con él".

Menos rotaciones

"Creo que es un error que Zidane no rote".

Titulares que no responden

"Hubo suplentes que han respondido, pero mete a algunos titulares que no le responden".

Entiende a Zidane

"Yo entiendo a Zidane. Zidane con los once que juega de titulares, ha ganado. Y digo los once aunque haya algún cambio. Y pienso que él cree que con esos once puede seguir ganando".

