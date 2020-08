Pedrerol le pide perdón a Zidane por el 'Caso Bale'

El 'Caso Bale' ha marcado la actualidad de las últimas horas previas al Manchester City - Real Madrid de este viernes. Después de que Zinedine Zidane dejase fuera de la convocatoria al jugador nacido en Gales, Josep Pedrerol atacó de forma contundente al técnico francés por no contar con un jugador clave. Después de su rueda de prensa, el presentador de El Chiringuito se retractó de sus palabras y dirigió sus ataques al extremo británico.

"Me equivoqué por defender a Gareth Bale. No lo merece. Me equivoqué. Defendía yo que Bale tenía que viajar y criticaba a Zidane por no llevarle. Pues Bale le pidió a Zidane no estar en Manchester. Me equivoqué y lo digo. Lo siento, Zidane. Tienes tú razón", se disculpó el presentador del programa de MEGA en la edición del pasado jueves.

Pedrerol dijo que se lamentaría de no llevar a Bale a Manchester, pero las razones personales que esgrimió el técnico galo han provocado que el presentador reculase con su opinión. "Le conoces mejor que yo y que todos. Que le gusta el golf más que el fútbol ya lo sabíamos, pero que por lo menos estaría peleando hasta el final por una oportunidad yo lo pensaba", argumentó.

"LO SIENTO ZIDANE, me equivoqué. BALE NO MERECE jugar NI UN MINUTO MÁS en el MADRID", @jpedrerol pide perdón en el inicio de #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/aw4R9pgfAC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 6, 2020

La lectura de Pedrerol se entendía siempre que Bale tuviera la actitud de un jugador más, pero está claro que hay otras razones por detrás que salieron en esa famosa charla que desveló el entrenador del Real Madrid. "Pensaba que estaba deseando jugar aunque fuesen diez minutos. Pues Bale le dice a Zidane: Si no voy a jugar, ¿para qué voy a viajar? A Zidane le ha quitado un peso de encima porque no le quiere. Se ningunean mutuamente", sentenció el presentador de El Chiringuito.

En lo deportivo, Pedrerol sigue sosteniendo que debería estar entre los seleccionados, pero por su actitud, es entendible que se haya quedado fuera del trascendental encuentro. "Bale es una buena alternativa futbolísticamente esté o no comprometido. Pero cuando un jugador le dice a un entrenador prefiero no viajar no merece que le de defiendan. Y yo he hecho el panoli", finalizaba su homilía.

Las críticas de Pedrerol

En su editorial de El Chiringuito de Jugones, el periodista habló sobre el debate abierto. "Zidane prefiere caer sin Bale que ganar con Bale", ha afirmado Pedrerol en su espacio. "Ya sabemos que a Bale le gusta más el golf que el fútbol, que no ha demostrado ser el jugador más comprometido del mundo, que ha sido más noticia por sus lesiones que por sus goles", comenzaba su editorial.

"Zidane prefiere caer sin Bale que ganar con Bale".



El EDITORIAL de @jpedrerol en #JUGONES. ¿De acuerdo con él? pic.twitter.com/zQW1GfHvr4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 6, 2020

"Pero ojo. Ha marcado goles que han dado Champions. Goles que han pasado a la historia", apostillaba Pedrerol. "Bale estará más o menos motivado, pero Guardiola no le quería ver ni en pintura", aseguraba el periodista. "El Madrid ha viajado con Hazard al 50 por ciento y Bale se ha quedado en su casa. No parece la mejor estrategia de Zidane. Prefiere caer sin Bale que ganar con Bale", sentenciaba el catalán.

