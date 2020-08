Zidane retrata a Pedrerol por la ausencia de Bale y las redes sociales estallan

La ausencia de Gareth Bale en la convocatoria del Real Madrid para el vital partido en tierras británicas desencadenó un torrente de opiniones. Los hay que se mostraban a favor de que no estuviese en la lista y los que, como Josep Pedrerol, no entendían que en un encuentro como este Zinedine Zidane le dejase fuera.

De hecho, en su editorial de El Chiringuito de Jugones, el periodista habló sobre el debate abierto. "Zidane prefiere caer sin Bale que ganar con Bale", ha afirmado Pedrerol en su espacio. "Ya sabemos que a Bale le gusta más el golf que el fútbol, que no ha demostrado ser el jugador más comprometido del mundo, que ha sido más noticia por sus lesiones que por sus goles", comenzaba su editorial.

"Pero ojo. Ha marcado goles que han dado Champions. Goles que han pasado a la historia", apostillaba Pedrerol. "Bale estará más o menos motivado, pero Guardiola no le quería ver ni en pintura", aseguraba el periodista. "El Madrid ha viajado con Hazard al 50 por ciento y Bale se ha quedado en su casa. No parece la mejor estrategia de Zidane. Prefiere caer sin Bale que ganar con Bale", sentenciaba el catalán.

Unas horas después de estas duras palabras de Josep Pedrerol por la no convocatoria de Gareth Bale saltaba la noticia en Mánchester. Raphaël Varane y Zinedine Zidane comparecieron ante los medios de comunicación en la previa del partido y el técnico francés tuvo que responder a varias preguntas sobre 'El Expreso de Cardiff' durante la rueda de prensa.

Bale se borra

Zidane no regateó las preguntas sobre el internacional galés, aunque tampoco reveló nada ya que 'lo que se habla en el vestuario, se queda en el vestuario'. "Se dicen muchas cosas. Hemos hablado, en una conversación entre él y yo. Tenemos una relación profesional y solo te puedo decir que él ha preferido no jugar", contestó el míster a la primera pregunta.

"Sí. No voy a decir más. El resto es una conversación entre jugador y entrenador", continuó a la segunda cuestión sobre Bale. Y como no hay dos sin tres: "No, no me ha decepcionado. No voy a contar nada más. Es la tercera pregunta sobre Gareth y ya he contado lo que ha sucedido. Respeto mucho a Gareth. Las cosas deben quedar en el vestuario, entre jugadores y entrenador".

Zinedine Zidane, en rueda de prensa de la Champions League

Para sentenciar y acabar cerrando el tema con la cuarta pregunta, sobre el futuro del futbolista: "Gareth Bale es jugador del Real Madrid. No cambia nada. Yo lo respeto, pero él ha preferido no jugar. Es lo único que te puedo decir. Todos los que estamos aquí nos concentramos ahora en el partido de mañana".

Reacciones

La confesión de Zinedine Zidane sobre el porqué de la ausencia del jugador ha incendiado las redes sociales. Muchos se preguntan que le ha llevado al '11' blanco a pedir no jugar este partido en el Etihad Stadium frente al Manchester City, pero también son varios los que han atizado a Josep Pedrerol por cargar contra Zizou cuando no sabía el motivo de la no convocatoria.

"Estás mal Pedrerol. Te has metido entre ceja y ceja a Zidane por el caso Bale. Zidane es el entrenador y el sabe las razones. Demás está decir que el descarado de Bale hasta bandera carga del orden en que tiene al Madrid. Eso está demás", decía un usuario en Twitter. "Bueno y ahora que ZZ ha dicho que el motivo de no convocar a Bale es porque el jugador así lo ha querido.... ¿Qué tienes que decir?", preguntaba otro.

