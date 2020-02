"La madre de Mbappé le dijo a un amigo que jugaría en el Real Madrid"

Frédéric Hermel es uno de los mejores conocedores de todo lo que ocurre en el fútbol francés y es habitual verle hablando sobre las estrellas del momento en su país. Durante una entrevista concedida a El Transistor de Onda Cero, el corresponsal de L'Equipe se pronunció sobre la situación de Mbappé en el PSG y habló sobre Zidane como entrenador.

"Zidane es el ídolo máximo en Francia, será seleccionador francés seguro, él lo sabe", espetó el periodista sobre la posibilidad de que el actual técnico del Real Madrid pase al plano internacional.

A pesar de que Zinedine está siendo uno de los técnicos mejor laureados de la historia, Hermel desvela que no estaba en sus planes: "Zidane no quería ser entrenador, siempre se hablaba de que iba a ser director deportivo; pero un día me dijo 'si algo sé de fútbol, quiero que se vea en el campo'", señaló.

Zidane y el Real Madrid

"Cuando se fue del Madrid, Zidane me dijo que se iba porque su discurso ya no funcionaba, que los jugadores necesitaban otra cosa", explicó sobre la salida del técnico en 2018.

Zinedine Zidane, en el banquillo del Real Madrid EFE

Hermel también desgranó como trabaja Zidane: "Es una persona que trabaja muchísimo, no da nunca nada por hecho; va muy temprano a Valdebebas y se va tardísimo, porque es un apasionado de esto. Es un hombre muy recto, muy fiel; eso sí, si le traicionas no perdona"

Sobre la situación de Bale en el Real Madrid, el corresponsal no dudó en asegurar que a Zidane "le disgusta que no aproveche todo su talento". Aunque recalca que "no le molestaron sus palabras tras la final de la Champions", ni tampoco "las del Cristiano".

¿Posibilidad de fichar a Mbappé?

Por si fuera poco, Hermel valoró la posibilidad de que Mbappé salga del PSG en los próximos, destacando que "es muy joven, pero tiene mucha prisa". "Si forzará o no su salida del PSG este verano dependerá de lo que haga el PSG en Champions; tiene hambre de títulos".

Mbappé, calentando con el PSG Reuters

Además, el periodista contó una anécdota familiar del delantero parisino que bien podría ilusionar al madridismo: "La madre de Mbappe le dijo a un amigo que su hijo jugaría en el Real Madrid".

