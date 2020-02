El 'chiste' de Cristóbal Soria: "A Zidane se le apaga la luz como a Vinicius..."

La Real Sociedad dio una exhibición de estilo en el Santiago Bernabéu, en la máxima expresión de la apuesta futbolística de Imanol Alguacil, para dinamitar la Copa del Rey de las sorpresas eliminando a un Real Madrid que regresó al pasado, vulnerable en una competición maldita para Zinedine Zidane.

Esta derrota del conjunto blanco ha provocado numerosas reacciones en las redes sociales. Una de las más destacadas ha sido la de Cristóbal Soria. El tertuliano de El Chiringuito volvió a hacer de las suyas y compartió un chiste en su cuenta de Twitter.

"Se abre el telón y se ve a un lado al Real Madrid de Zizou y del inventor del fútbol moderno Valverde y al otro lado la Real Sociedad de Imanol y de Isak. ¿Cómo se llama la película? Babero gordo", narró el sevillano.

Posteriormente, Cristóbal Soria no pudo aguantar la risa y siguió soltando comentarios contra el Real Madrid de Zidane. "La que le han metido al Madrid de Zidane. Qué noche me espera hoy. Estoy que me salgo. A Zidane se le apaga la luz como a Vinicius. Mucho ánimo", agregó.

Recital de la Real en el Santiago Bernabéu

La Real Sociedad dejó un recital para el recuerdo para lograr su pase a semifinales tras desenchufar al equipo en mejor forma, un Real Madrid que cortó con estrépito su racha de 21 partidos sin perder, en una nueva noche negra en una competición a la que no toma la medida.

