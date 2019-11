Álvaro Benito: "Lo que proyecta Bale no es bueno, no se ha vendido bien"

El regreso de Gareth Bale con el Real Madrid ha ilusionado a más de uno. Álvaro Benito pertenece a este grupo, que tras la actuación del galés contra la Real Sociedad, cree que puede volver la mejor versión del futbolista. Así lo afirmó en El Partidazo de Movistar de #Vamos, aunque critica la forma en la que se ha manejado siempre la imagen de Bale de cara al aficionado blanco.

La imagen de Bale

"El marketing de la empresa Bale nunca ha funcionado bien. La imagen que ha proyectado al exterior es la imagen que tenemos a día de hoy, que realmente desconocemos como él es, su interior o de puertas para adentro".

Bale y su sentir madridista

"Lo que proyecta no es bueno, no se ha vendido bien. En ningún momento ha salido a dar la cara y decir 'oye que yo quiero estar aquí, que tengo amor a esta camiseta, que estoy implicado con los compañeros, que además hablo español'. No lo sabemos, nunca nos ha mostrado eso".

El perdón de Zidane

"Zidane está ejerciendo del padre que perdona y lo está haciendo bien. Necesitamos un Bale como el de ayer o incluso mejor, porque lo puede dar, para que el Real Madrid sea competitivo en los días de verdad. Un jugador como Bale no lo hay en la plantilla".

Ilusiones con Bale

"Igual que me emociono rápido y me vengo rápido cuando le veo hacer tres buena jugados, luego me vengo abajo con facilidad".