Javier Aguirre: "Bale no parece tonto y su representante menos"

Javier Aguirre, entrenador del Leganés, analizó el encuentro que su equipo perdió por 2-1 contra el Barcelona y reconoció que el planteamiento del contrario en Butarque le resultó inesperado.

"Me sorprendió Ernesto con los cuatro puntas. Sobre el papel asusta, no me lo esperaba. Mi preocupación era ver dónde iba a estar Messi. Con los cuatro y pasando Wagué y Firpo, atacaban con seis", explicó.

"Se partía su equipo y a poco que estuviéramos finos, había unas contras de miedo. Pero no nos duraba demasiado la pelota. Nos faltó un poco de paciencia con ella y más organización del contraataque", añadió durante una entrevista en el programa de MEGA El Chiringuito.

El mexicano repasó además otros temas de actualidad, como la situación del galés Gareth Bale en el Real Madrid: "Lo de la bandera lo vi y no es una anécdota, no es poca cosa. Es una cosa con toda la mala idea de los galeses de enfrentar a su amigo contra un club que es un señor. Me encantó la serenidad y la tranquilidad de Zidane, le quitó hierro al asunto".

Aguirre reconoció que habría hablado con el jugador antes de decidir si darle minutos o no ante la Real Sociedad y opinó que es recuperable: "Entiendo que se recupera hablando con él, comprométiendolo".

"Bale no parece tonto y su representante menos. Sabe que el Real Madrid es el Real Madrid y que es muy difícil salir por la puerta de atrás, no debería hacerlo. A poco que ponga un poquito de esfuerzo, la gente es agradecida", agregó.

◘¿MBAPPÉ o NEYMAR?◘



◘"MBAPPÉ porque el CABR** de NEYMAR me marcó 4 goles...".◘



¡Cómo lo estamos pasando con Javier AGUIRRE en #ChiringuitoAguirre! pic.twitter.com/MGw0CMwlQk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 25, 2019

Vinicius para Javier Aguirre

Asimismo elogió a Benzema definiéndolo como 'un jugador extraordinario' y mostró también su predilección por Mbappé al tiempo que habló acerca del brasileño Vinicius: "Tiene cosas, es un chico interesantísimo".

"No sé si será una estrella, el Real Madrid exige mucho. Es tan joven y le dieron tanto juego que de repente le pusimos en un nivel de exigencia para el que el chaval igual no estaba preparado. Poco a poco va a mejor", completó.