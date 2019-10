El emotivo mensaje de Michael Robinson un año después de conocer su enfermedad

Hace un año, Michael Robinson recibía la peor noticia de su vida. Pese a que fuera en diciembre cuando el exjugador de fútbol y ahora locutor y presentador anunciaba que sufría un cáncer, fue el 30 de octubre de 2018 cuando le dieron la noticia. Ahora ha querido recordarlo con un emotivo mensaje en las redes sociales.

"El día 30 de octubre del año pasado, me dieron las peores noticias. Tenía un cáncer incurable (de momento). He vivido un año lleno de emociones, he aprendido mucho de mí. En todo momento he sentido el apoyo de todos ustedes. Gracias... ¡¡¡estoy muy agradecido!!!", ha escrito en su cuenta de Twitter este miércoles.

Robinson sufre un melanoma con metástasis y según el primer diagnóstico que le dieron estaba en estado muy avanzado. Eso no le ha impedido mantener la ilusión y seguir disfrutando de su trabajo. "No siento que tenga una sentencia de muerte, voy a vivir mi vida", decía a EL ESPAÑOL en una entrevista el pasado mes de septiembre.

Robinson reveló su enfermedad en el programa La Ventana de la Cadena SER y a sus 60 años, por aquel entonces, confirmó que también que había comenzado el tratamiento declarando que está "en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar".

