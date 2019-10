Guasch: "Me parecía temerario que se disputase El Clásico el 26-O"

La resaca del aplazamiento de El Clásico, tras la resolución del caso por parte del Comité de Competición, continúa. Durante este viernes son muchos los entrenadores de Primera División que han dado su particular visión sobre el tema, así como desde el propio Gobierno en funciones.

En El Partidazo de la Cadena COPE han vuelto a debatir sobre el tema y Tomás Guasch, que conoce bien la situación por la que se atraviesa en Barcelona, ha asegurado que lo mejor es que no se juegue el próximo 26 de octubre ya que el ambiente está muy caldeado y nadie puede asegurar la seguridad de trabajadores de los clubes, futbolistas y aficionados.

Aplazamiento de El Clásico

"A mí me parece que no está de más suspender el partido. Hay una manifestación convocada para el día 26 y a mí me parece temerario que se pudiese disputar. Yo que vivo aquí, lo veo así. Pueden estar muy tranquilos en los próximos días, pero el sábado hay otra manifestación".

Altercados en Barcelona

"El problema es que si hay follón, eso no lo puede parar nadie. Sería temerario que se disputase".

Deseo de LaLiga

"LaLiga quería que se jugase un sábado y a la 1 del mediodía, pero le va a salir mal porque se va a jugar un miércoles y con la Copa del Rey. A mí me parece bien lo del negocio, pero...".

Alteración de la competición

"La competición la adultera el Real Madrid empatando con el Valladolid en casa o el Barcelona palmando. Eso es adulterar la competición y no permutar los estadios".

