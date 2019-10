Fàbregas se posiciona en contra de lo sucedido en Cataluña: "Es una injusticia muy grande"

La situación en Cataluña es muy delicada. El revuelo causado a raíz de la sentencia del Supremo sobre el 'procés' ha llegado al ámbito futbolístico. La principal consecuencia ha sido el aplazamiento del enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barcelona programado para el próximo 26 de octubre.

Cesc Fàbregas, actualmente en el Mónaco, está pendiente de todo lo que sucede en tierras catalanas desde la distancia. "Es una lástima, me duele ver a mi tierra así. Todo el mundo sabe que he nacido allí". "Ver las imágenes de lo que está pasando y ver mi tierra y a mi gente sufrir... Son imágenes son muy dolorosas", explicó.

Además, pidió que "ojalá todo pueda resolverse pronto". "Ha habido una injusticia muy grande. Lo que pedimos es poder sentarnos y hablar. Es lo que hacen las personas, sentarse a hablar y discutir sobre las cosas en las que estamos a favor y en las que no estamos tan a favor", agregó.

Clásico.

También consideró que no es "tan difícil" ya que poder sentarse a hablar es "lo único que se pide". "No se pide mucho más. No estamos pidiendo grandísimas cosas y a partir de ahí, las cosas irían muchísimo mejor porque el diálogo cura muchísimas cosas. Hablar con tu gente y ver que las cosas que están pasando son muy tristes", manifestó.

El Clásico

Por último, opinó sobre el aplazamiento de El Clásico: "El Clásico se ha aplazado, ahora los dos clubes tienen que encontrar una fecha. No está bien que afecte al fútbol. Parece que no están unidas pero siempre tienen que entrar, es una lástima. Ojalá puedan encontrar una fecha pronto para poder jugar que es lo que queremos".

