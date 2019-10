Messi: "El Barça me propuso un contrato de por vida, pero no quiero algo que me ate"

Lionel Messi es considerado como uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos e incluso se atreven a colocarle por encima de Pelé o Maradona. Sin embargo, la trayectoria del futbolista no ha estado exenta de críticas y en especial estas han llegado desde su Argentina natal.

El jugador del Barcelona no es amigo de hacer declaraciones públicas. Es raro oírle hablar, en especial en España, aunque cuando llega a su país suele hacerlo, al menos, un poco más. Precisamente, Leo ha atendido al programa radiofónico Perros de la Calle, donde ha hablado sobre su ascensión a la cima y también de sus hijos.

"Uno de los mayores errores de nosotros -los argentinos- es creernos los mejores de todos. Y la verdad es que en muchas cosas estamos lejísimos. Yo la tuve que pelear, tuve que dejar mi país, mi gente, mis amigos con 13 años", ha señalado un Messi que hizo muchos sacrificios en su infancia para llegar a lo más alto en el mundo del fútbol.

Lionel Messi recibe su sexta Bota de Oro Twitter: (@FCBarcelona)

Por aquel entonces, cuando dejó Argentina, Leo Messi no se imaginaba lo lejos que iba a llegar en su carrera: "Nunca imaginé que fuera a pasarme todo lo que viví, mi sueño era mucho más tranquilo de todo lo que después me tocó pasar. Y en el medio hubo muchas decepciones que me ayudaron a superarme". El futbolista ha ganado recientemente el premio The Best 2019 y es uno de los favoritos para hacerse con el Balón de Oro en el mes de diciembre, después de que lo ganase Luka Modric el pasado año.

Futuro

Se ha especulado con la posibilidad de que Messi salga del Barcelona más pronto que tarde e incluso se ha hablado de un futuro en el Inter Miami de David Beckham. Sobre su futuro, el jugador ha asegurado que no quiere sentirse atado, pero que se siente feliz en la Ciudad Condal: "Es verdad que el Barcelona me propuso un contrato de por vida, pero yo lo que dije fue que no quiero un contrato que me atara, quiero estar bien para rendir y jugar y seguir peleando por un objetivo. Estar puedo estar de por vida, pero no con un contrato. Acá me quedaría toda la vida".

Neymar

Uno de sus grandes amigos en el mundo del fútbol es Neymar, con quien compartió vestuario en el Barça hasta 2017. El brasileño fue vinculado con la entidad blaugrana el pasado verano aunque acabó quedándose en el PSG: "Con Neymar hablamos seguido. Seguimos manteniendo un grupo de WhatsApp con Luis -Suárez-. Es complicado que vuelva, por como se fue de acá, muchos socios y gente del club no quieren que vuelva, por lo deportivo nos vendría bárbaro, pero es entendible toda la otra parte. Es un poco complicado".

Messi y Cristiano se saludan Reuters

Cristiano

El gran rival en la carrera de Messi no es otro que Cristiano Ronaldo. Durante años protagonizaron un soberbio duelo en la liga española, pero el luso cambió el Real Madrid por la Juventus de Turín y no tenerle enfrente es algo que echa de menos Leo. "Se extraña. Estaba bueno cuando estaba Cristiano Ronaldo, los Clásicos los hacía mucho más especiales, les daba mas valor, a La Liga también", ha asegurado Messi respecto al '7' portugués.

El Messi más familiar

"A Barcelona la conozco bien. Camine por La Rambla, la Sagrada Familia, pero es verdad que ahora me gustaría hacerlo con mis hijos. Ellos lo hicieron poco, me encantaría caminarla y disfrutarla, salir a comer sin que te conozca nadie. También caminaría por Rosario o los llevaría a Disney", ha reconocido el futbolista para finalizar.

