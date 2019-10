Menotti: "Messi siempre será mejor que Cristiano Ronaldo"

Cesar Luis Menotti es uno de los jugadores más icónicos del fútbol argentino. El ya exjugador ejerce actualmente como Director de Selecciones de la AFA y no ha dudado en pronunciarse sobre el eterno dilema: ¿es mejor Cristiano Ronaldo o Leo Messi?

El argentino se pronunció públicamente durante una entrevista en La Gazzetta dello Sport, comentando su opinión personal sobre los dos astros que han dominado el fútbol mundial durante la última década: "Leo es más completo en el resto del campo. Está claro que para mí siempre ganará Leo, también porque es argentino... pero Ronaldo es increíble. Es enorme delante de la portería".

Menotti no dudó en elogiar a ambos jugadores y salió del paso esquivando la comparación al afirmar que es algo que no le pertenece a él. "Las comparaciones no son buenas para el fútbol. Tenemos que disfrutar de los dos, son únicos".

Duelo histórico entre ambos

Cristiano Ronaldo y Messi han competido colectiva e individualmente por todos los títulos posibles desde 2008, cuando el portugués alzó su primer Balón de Oro. Un momento en el que se inició una carrera personal entre ambos por batir todos los récords y cambiar el fútbol moderno.

Messi y Cristiano

El ex del Real Madrid y actual jugador de la Juventus acumula un total de 31 títulos oficiales en su palmarés, mientras que el '10' del Barcelona tiene seis más en su haber.

[Más información: La charla más esperada entre Cristiano y Messi: "Echo de menos jugar en España"]