Valdano: "No me hubiese gustado que Neymar viniera al Real Madrid"

El cierre del mercado de fichajes para la temporada 2019/2020, se llevó con él uno de los culebrones más sonados del verano: el futuro de Neymar. Definitivamente y a pesar de que todo apuntaba que el brasileño quería volver a Barcelona, continúa en el Paris Saint-Germain, equipo en el que milita desde 2017, tras decidir marcharse del Camp Nou.

Sobre este torbellino de rumores que han perseguido al brasileño durante la temporada estival, se ha pronunciado Jorge Valdano en El Transistor, ya que el Real Madrid era otra de las opciones del delantero: "No me hubiese gustado que Neymar fichase por el Madrid, vive la profesión de forma algo confundida; no sé si sería una buena influencia para jóvenes brasileños del Real Madrid que seguro le idolatran", afirma claro el argentino.

Valdano charló además sobre su compatriota Leo Messi, apostando porque a su carrera profesional todavía le quedan años: "Me da la sensación de que Messi tiene aún alma competitiva, así seguirá en Europa".

Admiración por Rafa Nadal

También tuvo tiempo para valorar la victoria de Rafa Nadal en US Open, continuando su leyenda: "Rafa Nadal es grandísimo, sin mérito no hay triunfo. Nadal si no gana con grandeza, no gana, es un cerebro superior. Es deportista por excelencia, sabe ganar igual que sabe perder. Si hay un ejemplo es Rafa Nadal. No sé de dónde sacará los estímulos para seguir vigente, para tener ese afán de superación".