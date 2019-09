Así funciona el Fair Play financiero de LaLiga que permite al Barça gastar 30 'kilos' más que el Madrid

LaLiga lleva años trabajando en la salud financiera de los clubes de Primera y Segunda División. Una de las reglas impuestas a los equipos que más revuelo genera cada temporada es la imposición de un límite salarial para cada uno. La norma nace siguiendo el camino de otras grandes ligas, como la NBA, que llevan años aplicando estos criterios en las cuentas de cada franquicia adscrita al campeonato.

Los límites salariales para la temporada 2019/2020 colocan al FC Barcelona como el club que más dinero puede gastar en este concepto. Los culés pueden dedicar hasta un máximo de 671,429 millones de euros. En segundo lugar, el Real Madrid tiene un tope de gasto de 641,049 millones de euros, muy por encima del Atlético de Madrid que ocupa la tercera posición de la lista y cuyo límite de gasto es de 348,5 millones de euros.

Si la diferencia entre los dos primeros equipos y el tercer es llamativa, el salto a partir del cuarto puesto es abismal. Entre el Sevilla (4º), Valencia (5º), Villarreal (6º), Athletic (7º) y Real Betis (8º) suman un límite total salarial de 667,955 millones de euros, es decir, 3,47 millones de euros menos que la cifra del FC Barcelona.

Equipo Límite salarial (millones de euros) FC BARCELONA 671,429 REAL MADRID 641,049 ATLÉTICO DE MADRID 348,5 SEVILLA 185,166 VALENCIA 170,673 VILLARREAL 108,587 ATHLETIC 103,183 REAL BETIS 100,348 REAL SOCIEDAD 81,135 ESPANYOL 68,738 CELTA DE VIGO 62,123 LEVANTE 56,604 GETAFE 56,284 LEGANÉS 52,082 ALAVÉS 49,771 EIBAR 47,123 OSASUNA 38,693 GRANADA 35,461 REAL VALLADOLID 32,034 MALLORCA 29,968

En la zona baja de la lista, las cifras demuestran aún más la increíble diferencia entre los grandes clubes y el resto. Los doce equipos con menos límite salarial suman un total de 610,016 millones de euros, es decir, 61,413 millones de euros menos que la cifra del FC Barcelona.

¿Cómo se calcula?

El límite salarial se calcula utilizando únicamente parámetros financieros y contables, nada tienen que ver los resultados deportivos de cada equipo. El cálculo de todos los límites está regulado por las Normas de Elaboración de Presupuestos de Clubes y SADs, un documento aprobado por LaLiga y que explica punto por punto el cálculo.

La razón de imponer el límite salarial es garantizar la sostenibilidad de los clubes por lo que en esencia se basa en que los ingresos de cada equipo y los gastos tengan un equilibrio. Es este uno de los primeros motivos de la desigualdad entre equipos. Los clubes que cuenten con unos ingresos mayores (porque, por ejemplo, jueguen la Champions League) podrán tener un límite salarial mayor.

La cifra del límite salarial se obtiene restando a los ingresos los gastos derivados de acciones no deportivas, es decir, el límite impuesto por LaLiga fija la cantidad que cada equipo puede gastarse en el salario de los futbolistas, el cuerpo técnico, primas e indemnizaciones a jugadores, gastos en la cantera y otras secciones deportivas y cuantías como la amortización de los fichajes de cada futbolista o las comisiones a los representantes de jugadores.

La fórmula de cálculo es simple: Ingresos - Gastos no deportivos = Gastos deportivos (límite salarial).

Fuera del límite salarial de LaLiga quedan cuantías como el salario del personal del club no dedicado a labores deportivas, gastos de explotación o la compra de futbolistas, son los denominados gastos no deportivos. El cálculo anual corre a cargo de cada equipo, aunque LaLiga se encarga de verificarlo y corregirlo en caso de que no se adapte a la realidad.

Hazard, acompañado por su familia y Florentino Pérez en su presentación con el Real Madrid REUTERS

Consecuencias de incumplirlo

Como es lógico, es obligatorio para todos los equipos cumplir con los límites salariales impuestos a cada uno. Como excepción, LaLiga ofrece a los clubes la posibilidad de superar de forma puntual los límites salariales. Según la reglamentación: "Excepcionalmente, se podrá autorizar que un Club/SAD supere temporalmente el límite en caso de que: se renueve el contrato de un jugador, extinción de los contratos de la totalidad o parte de los miembros del cuerpo técnico o la lesión de larga de duración de un futbolista".

Bien sea la cifra inicialmente fijada o la cuantía modificada, si se trata de uno de los casos anteriores, los equipos tendrán que cumplir los límites salariales impuestos, esto significa no superar nunca la cifra dada. Como es lógico, LaLiga permite que los equipos gasten por debajo de la cifra asignada.

En caso de que un equipo supere su límite, el régimen sancionador aplicable al control económico en los estatutos de LaLiga fija tres tipos de sanciones: leves, graves y muy graves.

Se considera infracción leve: superar en menos de un 2% el límite de gasto fijado. La multa se fija en un 5% de la cuantía superada, con un máximo de 600 euros.

Se considera infracción grave: superar entre un 2 y un 5% el límite de gasto fijado. La multa se fija en un 10% de la cuantía superada, con un importe mínimo de 600 y un máximo de 3.000 euros.

Por último, se considera infracción muy grave: superar en más de un 5% el límite de gasto fijado. La multa se fija en un 20% de la cuantía superada, con un importe mínimo de 30.000 y un máximo de 300.000 euros.

En caso de repetirse varias infracciones graves o muy graves, los estatutos de LaLiga están abiertos a sanciones que afectan a lo deportivo. Los clubes podrían perder el derecho de tramitación de licencias federativas en las temporadas siguientes.