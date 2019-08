Valdano: "Vinicius juega bajo mucha presión, no tiene la misma confianza del año pasado"

El Real Madrid no ha comenzado de la mejor manera posible la temporada. El equipo dirigido de Zinedine Zidane mostró una buena imagen ante el Celta de Vigo y consiguieron llevarse los tres puntos con contundencia. No obstante, frente al Valladolid las dudas volvieron a entrar en juego.

El conjunto merengue se adelantó en el marcador pero recibió un gol a los cinco minutos que solo les permitió conseguir un empate en su regreso al Santiago Bernabéu. Jorge Valdano, exfutbolista y entrenador del Madrid, ha analizado la situación del club en El Transistor de Onda Cero.

Juego del Real Madrid

"Veo que hay buena intención y determinación por ser un equipo serio, lo demostraron en Vigo, pero a veces el equipo se desordena y se precipita. El otro día el equipo demostró más o menos las mismas virtudes durante 45 minutos. Pero después se vuelve frágil y cae en el desorden. En una especie de ansiedad que le lleva a precipartarse y a no ser un equipo fiable".

Continuidad de James

"La mejor noticia es la continuidad de James Rodríguez y ahora es momento de dotarle de confianza y oportunidades".

Confianza hacia Vinicius

"Vinicius no tiene la misma confianza que el año pasado, da la sensación de que se está jugando el puesto continuamente. Tiene que encontrar otra vez la temperatura justa en el partido, juega bajo mucha presión. Hay que entender que es un chico muy joven, y las regularidades a su edad son normales y comprensibles".

Segunda etapa de Zidane

"Zidane está ante una prueba distinta esta temporada. No es lo mismo un equipo en plenitud como hizo antes que agarrar una plantilla que necesita madurar".

Admiración por Cristiano

"Con el talento no vale, también hay que vivir para el fútbol, y eso no es tan fácil...por eso hay que quitarse el sombrero ante Cristiano Ronaldo".

Llegada de Neymar al Barça

"El Barça no sé dónde metería a Neymar...creo que Neymar no se ha ganado la confianza en su futuro deportivo. Tiene un talento descomunal pero los últimos dos años no los ha sabido gestionar".

Oportunidad a canteranos

"Para dar la oportunidad a los canteranos hay que tener la valentía pero también la necesidad....cuando yo saqué a Raúl teníamos una necesidad...al año siguiente llegaron Suker y Mijatovic, que le habrían hecho tapón de no haber debutado".

Inicio del Sevilla en Liga

"Me ha gustado el Sevilla de Lopetegui, sabe competir".

