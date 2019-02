Miguélez: "El vestuario del Barça está descontento con el rendimiento de Suárez"

El último encuentro del FC Barcelona en la Champions League volvió a reflejar el mal estado de forma del equipo y la dificultad que tiene para ganar fuera del Camp Nou en la máxima competición europea. El equipo no pasó del empate a cero contra el Lyon, dejando la eliminatoria totalmente abierta para la vuelta.

Uno de los jugadores más señalados tras el partido fue Luis Suárez. El delantero uruguayo se encuentra en un momento realmente malo y su juego está lejos de su mejor versión. Además, sus goles, vitales para el Barcelona, no están llegando y el equipo lo está notando.

El charrúa ha dejado uno de los peores récords de un delantero de su nivel, y no ve puerta en la Champions League jugando de visitante desde septiembre de 2016, lo que ha notado el club, que en las últimas ediciones de este torneo no ha logrado hacer un buen papel, lo que ha hecho que en el vestuario no estén contentos.

Luis Suárez lamenta una ocasión en el Olympique Lyon - Barcelona de Champions League Guillaume Horcajuelo EFE

Críticas internas contra Suárez

Ignacio Miguélez, periodista de El Chiringuito, se interesó por la visión de los compañeros de vestuario de Suárez después del mal rendimiento que ha ofrecido el jugador en los últimos encuentros, dando uno de los titulares de la noche: "Medio vestuario del Barça está muy descontento con el rendimiento de Luis Suárez".

El juego de Luis Suárez está cayendo en picado y esto podría hacer al Barcelona buscar un delantero en el marcado de verano que pueda sustituir al uruguayo, después de ver que Kevin Prince Boateng no es un buen revulsivo para el conjunto culé.

