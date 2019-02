Luis Suárez finge una agresión y en realidad recibe un balonazo

Luis Suárez ya no engaña a nadie. El delantero uruguayo estuvo todo el choque frente al Lyon desconectado y con poco movimiento para lo que es habitual en él, y para colmo, fingió una agresión de un rival, pero el árbitro a escasos metros de la acción, vio como había sido el balón el causante de los gestos de dolor del '9'. Una nueva acción que retrata al futbolista del Barcelona, que intento engañar al colegiado.

Suárez se queja de un 'agresión' provocada por el balón

Corría el minuto 58 de partido, ambos equipos se disputaban la posesión de la bola en cada jugada, motivo por el cual Ter Stegen tuvo que lanzar un pelotazo a los hombres de arriba, con la fortuna de que tras saltar con Marcelo, central del cuadro francés, el ariete charrúa notó un impacto en su cabeza, motivo que aprovechó para caer al suelo y dar muestra de un dolor inaguantable, pero las repeticiones sacaron de dudas a todos los espectadores del choque.

Tampoco se entiende el motivo de su acción, ya que el VAR se ha implantado en la competición europea, y esa acción se hubiese revisado para no mostrar ninguna sanción injusta al Lyon, que no entendía el movimiento del '9' rival. Ya en la primera parte consiguió provocar una tarjeta amarilla tras un pisotón, que viendo la repetición, se confirma que el contacto fue leve, y no para mostrar una amonestación a Dubois.

Suárez se queja de un 'agresión' provocada por el balón

Una acción sin discusión

Pese a que el colegido acabó pitando falta, no se entiende como permiten que el '9' culé siga haciendo de las suyas en los terrenos de juego. Incluso el capitán del conjunto francés no entendía sus muestras de dolor. Tanto en La Liga como en la Champions League Luis Suaréz sigue dejando su sello, además tras el choque de este martes mantiene la racha de tres años y medio sin marcar un gol fuera de casa en esta competición.

Suárez se queja de un 'agresión' provocada por el balón

[Más información: El Barcelona es incapaz de ganar al Lyon y deja todo pendiente para la vuelta]