La 'RAI' sanciona a Fulvio Collovati dos semanas por sus comentarios machistas

El exfutbolista italiano Fulvio Collovati, campeón del mundo con su selección en el Mundial de España 1982, estuvo en el ojo del huracán tras unas desafortunadas declaraciones pronunciadas en el programa Quelli che il calcio, de la cadena radiofónica RAI.

"Cuando escucho a una mujer hablar de táctica se me revuelve el estómago. Una mujer puede hablar de cómo ha ido un partido, pero no puede hablar de táctica porque no entiende como un hombre y no hay nada que hacer", afirmó el exfutbolista. Como era lógico, esto suscitó varias críticas hacia Collovati, quien se disculpó en su cuenta oficial de Twitter.

"Pido disculpas si las frases han ofendido la sensibilidad de las mujeres. No fue mi intención ofender a nadie, quien me conoce sabe cuánto respeto a las mujeres", explicó, pero esto no le ha librado de ser sancionado por la propia RAI, quien le ha suspendido por dos semanas.

Mi scuso se le frasi pronunciate in chiusura di trasmissione a Quelli che il Calcio pure in un clima goliardico , abbiano urtato la sensibilità delle donne .Me ne dispiaccio ma non era mia intenzione offendere nessuno , chi mi conosce sa quanto io rispetti l'universo femminile. — Fulvio Collovati (@FulvioCollovati) 18 de febrero de 2019

Por otro lado, su mujer, la periodista Caterina Collovati, le defendió en Twitter cuando otro usuario le preguntó por su opinión acerca de las palabras de su marido.

Parlare di calcio certo ,ma la tattica è altra cosa .

Parlare ,tutti possiamo farlo dire cose giuste è diverso .

Saluti dalla moglie di un uomo che rispetta le donne più di molti altri ...questa sì che è una certezza! — Caterina Collovati (@CateCollovati) 18 de febrero de 2019

“Mi marido habló de táctica, algo que, explicado por una mujer, no me convence. Cuando presentaba los programas de fútbol nunca tuve la intención de hablar del 4-4-2. La visión del mundo ‘unisex’ no me pertenece. Hablar de fútbol lo pueden hacer todos, decir cosa justas es otra cosa”, respondió la mujer.

