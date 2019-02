El artículo machista de un exjugador a Rooney: "Las mujeres son peligrosas para los casados"

El exfutbolista irlandés Keith Gillespie ha hecho saltar la polémica con su columna en el diario británico The Sun. En ella se permite dar consejos a Wayne Rooney basada en sus propias experiencias (juego patológico con el que perdió millones con las apuestas, sexo, violencia y bebida).

La columna viene a raíz de la última polémica del exdelantero del Manchester United que ahora milita en las filas del DC United de la MLS. Según varios medios el futbolista estaría viviendo una crisis con su esposa Coleen y fue fotografiado con una camarera. Este no es el primer escándalo que protagoniza Rooney, pues en 2010 ya le fue infiel con una prostituta.

A sus problemas sentimentales se le suman los que está protagonizando con el alcohol. Recientemente fue detenido en el aeropuerto de Washington por conducir bajo los efectos del alcohol y su esposa aseguró que "nadie puede beber como Wayne y su comportamiento se encuentra en una espiral de descontrol".

Los consejos a Rooney

"Me pillaron en la cama con mujeres, perdí 7,9 millones de euros de mi fortuna (se declaró en bancarrota en 2010) y me divorcié... no cometas los mismos errores", comenta Gillespe a Rooney.

Comienza su texto asegurando que "futbolistas como Wayne Rooney y yo tendemos a actuar antes de pensar. Hacemos lo que queremos y luego pagamos las consecuencias. Yo sé mejor que nadie lo tentador que es cuando tienes muchos dinero y todos quieren estar contigo. Y al igual que Wayne Rooney, he vivido muchos noches salvajes con alcohol de por medio".

"Las mujeres son peligrosas para los futbolistas casados. Wayne Rooney ha descubierto que para él es muy fácil captar la atención de las mujeres. La gente se gira en los bares para mirarle y las caen rendidas a sus pies. Es una de las ventajas de su trabajo... las cuales están bien si eres soltero. Hay que aprender a manejar la situación de la manera correcta", indica el exfutbolista con una amplia experiencia en el fútbol británico.

Además le aconseja que "ahora ha llegado el momento de que Wayne Rooney ponga a su mujer y a sus hijos en primer lugar, ya que ellos serán los que inevitablemente tendrán que recoger sus pedazos cuando se rompa. No puedes salir durante 10 horas con gente que bebe alcohol y luego llegar a casa y ser esposo y padre".

Aún así, Gillespe confía en el delantero: "No es demasiado tarde para Wayne Rooney. He jugado al fútbol con él y sé que es un buen tipo", incide Keith Gillespie.

