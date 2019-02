Una árbitra denuncia insultos machistas: "¡Tú eres una mujer, vete a fregar!"

Andrea Zarzuela es una joven árbitra que se encontraba pitando un partido de Cuarta División Andaluza Juvenil. Durante el partido que enfrentaba al Comarca de Jerez y al Bornense Atlético, algunos padres de jugadores comenzaron a increpar a la joven con insultos machistas y amenazas. Una acción que, a pesar de ser decepcionante, es muy común cada fin de semana.

La joven gaditana utilizó sus redes sociales para denunciar este acto, siendo muy apoyada por toda la gente, quienes la han apoyado a seguir haciendo lo que le gusta:

El comunicado de la árbitra

"Qué vergüenza que tu hijo te de una clase de educación desde el campo, ¿no 'mamá'...?, qué vergüenza que tu hijo te diga: 'cállate ya mamá, no insultes más a la linier', ¿verdad "mamá"...? Qué vergüenza tener que echaros de un campo de fútbol porque no paráis de insultarme, qué vergüenza que en pleno siglo XXI tengamos que escuchar: ¡tú eres una mujer, qué coño haces aquí, vete a fregar!

Todo esto ha pasado hoy en un partido de juveniles... Señora, señor, yo también tengo un padre y una madre y estoy segura que a ti no te gustaría que insultara a tu hijo cada minuto y lo hiciese sentir como una mierda, puesto que eso es lo que me habéis hecho sentir a mí hoy.

Pero esto no es todo, cuando se les invita a que abandonen el campo, la señora grita: 'a esta la voy a esperar yo aquí, cuando salga la voy a hartar de palos'. En fin... sigamos promoviendo la violencia, y después vete a una manifestación a defender a las mujeres. Hasta que todo esto no acabe, el mundo no irá mejor. Cada vez el fútbol da más asco...y que sepáis, señora y señor, que ni ustedes ni nadie vais a acabar con mi ilusión".

