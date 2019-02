"Cuando escucho a una mujer hablar de tácticas se me revuelve el estómago"

Fulvio Collovati ha revolucionado las redes por su comentario en un programa italiano. El campeón del Mundial de 1982 realizó una declaración muy machista al decir que "cuando escucho a una mujer hablar de táctica se me revuelve el estómago".

Pero este comentario no quedó aquí, puesto que, el exdefensor de Udinese, Inter, Milan, Génoa y Roma, siguió con sus polémicas palabras: "una mujer puede hablar de cómo ha ido un partido... pero no puede hablar de táctica porque no entiende como un hombre y no hay nada que hacer".

Collovati fue respaldado por su esposa, la presentadora Caterina Collovati, quien dio la razón a su marido en su comentario contra las mujeres: "La táctica explicada por una mujer no me convence. Todos pueden hablar de fútbol... pero decir lo correcto es otra cosa. Mi marido respeta a las mujeres más que otros".

Mi scuso se le frasi pronunciate in chiusura di trasmissione a Quelli che il Calcio pure in un clima goliardico , abbiano urtato la sensibilità delle donne .Me ne dispiaccio ma non era mia intenzione offendere nessuno , chi mi conosce sa quanto io rispetti l'universo femminile. — Fulvio Collovati (@FulvioCollovati) 18 de febrero de 2019

Debido a la gran polémica causada, el exfutbolista decidió utilizar las redes sociales para disculparse públicamente, pero sin dejar de lado su postura: "Pido disculpas si las frases pronunciadas al final de la transmisión de fútbol, han impactado la sensibilidad de las mujeres. No me importa, pero no fue mi intención ofender a nadie, quien sabe quién sabe cuánto respeto al universo femenino".

Este nuevo caso de machismo ha causado un gran revuelo en las redes sociales, no solo por las palabras de Fuvlio, sino también, por la defensa de la esposa del exfutbolista, quien ve como algo normal las declaraciones del campeón del Mundo.

Son muchas las personas que están intentando combatir las desigualdades gracias al fútbol. Esto es visible en el aumento de las mujeres que juegan al fútbol, un incremento exponencial, que demuestra el cambio social e ideológico llevado por la sociedad, pero que queda lejos de ciertas personas.

