Capi manda un recado a Cristóbal Soria: "Yo tengo una Copa del Rey, él no"

En El Chiringuito siguen anunciando nuevos fichajes, tras la llegada de Álvaro Arbeloa, ha sido Capi, una leyenda del Betis, el último en llegar. Y sus primeras palabras no han defraudado a nadie, ya que ha atacado a Cristóbal Soria por los últimos resultados de sus respectivos equipos en el torneo del KO. El bético no ha perdido el tiempo y ha empezado fuerte, mandando dardos a uno de los tertulianos más conocidos.

Laguardia y Jesé pelean por el balón EFE

El bético tiene claro que su equipo pasará a la final de la Copa del Rey, aunque el resultado de 2-2 les obliga a ir a marcar gol a Mestalla, donde se juegan la condición de jugar la final en su estadio. Sin embargo el Sevilla cayó en cuartos de final tras un mal partido en el Camp Nou y se despidió de la competición y de la posibilidad de jugar la final en el estadio rival.

El estilo de Setién

"Me gusta Quique Setién y valoro lo que está haciendo en el Betis. Es muy buen entrenador".

Su dardo a Cristóbal Soria

"Yo he ganado una Copa del Rey; Cristóbal Soria a lo mejor no porque no ha jugado...".

Su carrera futbolística

"Todos los entrenadores me han marcado porque me han ayudado. Serra Ferrer me dio la oportunidad de debutar".

[Más información: Cristóbal Soria aprovecha la derrota del Madrid para salir de la cueva]