Pedrerol: "Lo de la Copa fue uno de los mayores escándalos de la historia"

Lo vivido el domingo en la final de la Copa del Rey es, sin duda, uno de los mayores robos de la historia del baloncesto. El tapón 'ilegal' que sancionan a Anthony Randolph y que da la victoria al Barcelona ante el Real Madrid no tiene explicación alguna y sobre esto ha hablado Josep Pedrerol en Jugones.

"La ACB tiene que pedir perdón a todos los aficionados al baloncesto y a los que no lo son, también". ¡EL EDITORIAL de @jpedrerol en #JUGONES! pic.twitter.com/1YoAoJ8sLC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 18 de febrero de 2019

"¿Cómo pueden equivocarse los árbitros viendo el monitor? ¿Por qué solo ven dos tomas pudiendo visionar doce? ¿Qué explicación dan?", comenzaba el catalán en referencia a la gravedad de la equivocación de unos árbitros, que no visualizaron todas las imágenes que tenían a su disposición.

Pedrerol se mostró tajante sobre lo que había ocurrido en el WiZink Center: "Lo de ayer en la final de Copa fue uno de los mayores escándalos de la historia del baloncesto. Hay que decir algo". "Ha sido la final de la vergüenza. Los árbitros pueden cometer errores, pero no se pueden reír de la gente", continuaba Josep.

La ACB no puede consentir estas situaciones

Los árbitros fueron los protagonistas de un partido espectacular, con un público completamente entregado y con unos jugadores que lo dieron todo, para Pedrerol no se puede estropear un espectáculo como este: "Los árbitros no pueden manchar la imagen del baloncesto. Alguien tiene que explicar por qué se negaron a ver más repeticiones".

"Hay que explicar por qué tuvieron tanta prisa. Hay que explicar por qué hay árbitros tan malos. La ACB tiene que dar la cara y pedir perdón a los aficionados del baloncesto y a los que no lo son, también", concluía el periodista catalán que no daba crédito a lo ocurrido en la final de la Copa del Rey.

La polémica no se quedo en la acción de Randolph, que a pesar de ser la que termina dándole la victoria al Barcelona, no fue la única que no vieron los colegiados. Otras dos jugadas que pudieron ser determinantes en el resultado final fueron obviadas por los árbitros del encuentro, una invasión al campo del entrenador del Barça, Svetislav Pesic y un corte por fuera de cancha para recibir la pelota de Kyle Kuric.

