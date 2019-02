Pedrerol, sobre el boicot independentista: "Que Vinicius les firme un autógrafo"

El segundo Clásico de la temporada ya ha llegado. Real Madrid y FC Barcelona se ven las caras sobre el césped del Camp Nou en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Aprovechando la oportunidad, varios colectivos han querido llamar la atención, como la plataforma independentista Un Crit Valent. La intención de estos es realizar una invasión de campo "pacífica" e interrumpir la cita durante unos tres minutos.

Sobre ellos ha hablado Josep Pedrerol en su Editorial en Jugones. El periodista ha ironizado sobre su llamamiento. "El presidente de Un Crit Valent propone saltar al Camp Nou. Quieren protestar de manera pacífica", comenzó.

Los de 'Crit Valent' quieren saltar al césped del Camp Nou y sentarse durante tres minutos", prosiguió Pedrerol, que presentó la situación en un tono sarcástico. "Quieren parar el Barça - Madrid para hacer su reivindicación. Todo el mundo viendo a estos diez o doce amigos sentados".

"Que los jugadores de Barça y Madrid les hagan el pasillo"

"Aunque yo preferiría una invasión pacífica y una sentada en el terreno de juego (de unos 3-5 minutos), mi apoyo al CDR con su petición de silbar al Real Madrid (a mí no me hace falta que me lo pidan, por la libertad de los presos políticos, lo hago siempre) y llevar estelada", escribió Quim Molins, presidente del movimiento Un Crit Valent.

Estas palabras fueron criticadas por Pedrerol, que fue contundente. "Tranquilos. Los de Un Crit Valent dicen que a los tres minutos se levantarán y se irán. Que se irán pacíficamente", aseguraba. "Pues nada. Sentados tres minutos y que los jugadores de Barça y Madrid les hagan el pasillo a los de Un Crit Valent", aseguró Pedrerol.

En propias palabras del periodista, "hay que ser generosos y, sobre todo, tener sentido del humor. Con Un Crit Valent, mucho sentido del humor". "Que Messi les dedique a los de Un Crit Valent una camiseta y que Vinicius les firme un autógrafo. En fin… Hay que ser generosos", concluyó Pedrerol.

[Más información: Primer asalto entre un Madrid con ganas de venganza y un Barça de colmillo retorcido]