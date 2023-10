Carlo Ancelotti responde a Joan Laporta: "No hay que desviar las acusaciones, es algo muy grave"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido frente al Sevilla. El entrenador italiano analizó diferentes aspectos del encuentro de este sábado, pero sobre todo destacó su respuesta a las palabras de Joan Laporta.

"Es un asusto muy grave y la Justicia está investigando", respondió Ancelotti, que se encargó de recalcar que "hay que dejar trabajar". Unas palabras que llegan después de imputación del máximo mandatario culé en el 'caso Negreira'. "El madridismo sociológico quiere ensuciar al Barça", señaló Laporta.

Por otro lado, se encargó resaltar que Arda Guler puede volver en las próximas semanas a los terrenos de juego. Además, incidió también en que le "encantaría ver" y "saludar" a Sergio Ramos antes del partido del Sevilla este sábado.

Cómo llega el equipo

"El equipo está bien, han vuelto en buenas condiciones. Todos están disponibles, incluido Alaba que se ha recuperado de su lesión. Tuvimos un pequeño problema de Ceballos y no estará disponible. Va a ser una semana importante, pensábamos que estamos bien y queremos afrontar bien la semana".

Sergio Ramos

"A mí me encantar verlo y saludarle. Tengo un cariño especial y si hoy estoy aquí... es por Sergio Ramos. Si no marca el gol en la final, probablemente no estaría aquí. Todo el mundo le tiene mucho cariño y va a ser un buen partido. Tiene mucha calidad y va a hacer un buen partido. Si marca un gol, que espero que no, puede hacer lo que quiera".

Arda Guler

"Arda Guler está bastante bien, solo le falta algo de condición. Creemos que en diez días puede estar a tope. Puede ocupar todas las posiciones del ataque. Por características es más mediapunta, como Bellingham. Puede jugar en muchas posiciones".

Parón

"Hay muchas cosas que me preocupan. El Sevilla va a hacer un equipo que nos exige mucho. Será un partido complicado, difícil como siempre. Lo que más me preocupa es que hayamos olvidado todo lo que hicimos bien antes del parón. Quiero volver a esa imagen".

La carga de minutos

"Todos somos egoístas. Cada uno tiene su papel y he dicho muchas veces que no me gusta entrar en los papeles de los otros. Rüdiger ha jugado todo, pero no nos podemos quejar ahora. El calendario es demasiado apretado".

Egoísmo en el Madrid

"Has buscado una calle muy larga para decirlo. Estoy muy contento en el Real Madrid. Soy un poco egoísta porque en el trabajo es necesario. ¿Si quiero renovar o no? De mi futuro no hablo".

Centro del campo

"Hay que evaluar bien lo que pueden aportar... pero después de entrar los partidos internacionales, para dar descanso y tener a toda la plantilla contenta, ese centro del campo no se repitió, pero puede volver a darse".

Palabras de Rodrygo

"Es importante saber donde quiere jugar el jugador, nunca he puesto a ninguno en una posición que no le guste, pero a veces por exigencias del equipo alguno tiene que sacrificarse... Como hizo Tchouameni, Camavinga, el propio Rodrygo... Es un delantero completo, puede hacer muchas cosas. Mi idea es la exigencia del equipo y después la individual. Ninguno me ha dicho que no puede jugar en la posición que le digo. Una vez puse a Ramos de pivote, a él no le gustaba, pero eran las exigencias del equipo. Esto es una palabra muy bien definida, se llama altruismo".

Rodrygo Goes, con Brasil. EFE

Sala VOR oculta

"Yo esto no lo sé, si había una sala o no. Hay temas mucho más importantes y prefiero dejar al sector arbitral que trabaje lo mejor posible y sin presión".

Declaraciones de Laporta

"Lo he escuchado pero creo que, lo que he dicho antes, hablando de racismo... no tenemos que desviar el tiro. Es un asusto muy grave y la Justicia está investigando. Tenemos que dejarles trabajar y que decidan lo que crean correcto. Todo esto es una manera de desviar el tiro".

