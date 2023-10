Laporta, tras ser imputado en el 'caso Negreira': "No hay soborno ni corrupción, el Barça será exonerado"

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta habló por primera vez de su imputación en el 'caso Negreira'. Este miércoles, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, concluyó que los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) efectuados entre 2008 y 2010, durante su primer mandato, no han prescrito porque constituyen un delito de cohecho continuado.

"El juez del 'caso Negreira' me ha decidido calificar de 'investigado' y no estoy de acuerdo. Conociendo el histórico de este juez, era probable que acabara investigado. No hay fundamento para ello", comenzó su comparecencia en antena en la cadena Catalunya Radio.

"Como no hay fundamento ni hay cohecho, porque no hay delito continuado, creo que no tiene recorrido. Incluso es contrario al criterio de la Fiscalía. Es extraño que un juez instructor califique los hechos. Depende de la parte acusadora", añadió sobre la decisión del juez Joaquín Aguirre.

[El juez del 'caso Negreira' señala que hubo un "grupo de árbitros corruptos" por los pagos del Barcelona]

¿Por qué ha cambiado el tipo penal del caso? "Sólo lo sabe el juez. Los culés pueden estar tranquilos con este caso. Muchos de los casos de este juez se han archivado. Desde el punto de vista técnico y jurídico, estamos en una fase que se ventilan dos hipótesis. El Barça no lo ha negado. Esto viene de Núñez o de Gaspart. Se pagaban por vía de transferencia bancaria. Eran 629 informes y 42 Cds que sólo correspondía a tres años", respondió.

"Eran informes útiles. A lo mejor a los técnicos les venía por otro lado. Hemos demostrado que había unos servicios y unos informes, que estaban documentados, que había un asesoramiento. El juez dice que se habían arreglado partidos. No se puede probar eso, como jurista, queda claro que el Barça quedará exonerado", añadió.

"De nuestra época, todos los pagos se pueden constatar. Desde el punto de vista fáctico, está demostrado. Y en el técnico y jurídico estamos probando nuestra hipótesis. La parte que nos acusa de corrupción deportiva no se puede probar. Además, no hay soborno porque el señor Negreira no tiene calificación de funcionario", explicó Laporta acerca de la valoración del juez.

"Ya veremos si llega a juicio. Estamos en la visita previa. Soy jurista y veo que no puede prosperar. Hay que trabajarlo para ganarlo", señaló sobre la evolución de la investigación de los pagos al exnúmero 2 de los árbitos.

Señala un madridismo sociológico

Ademas, Laporta justificó la causa señalando al Real Madrid: "Hay una campaña orquestada para desestabilizar al Barça. Hay un madridismo sociológico que tiene mucha fuerza. Hemos competido contra él y tienen miedo que se pueda repetir aquel éxito. Hay un poder, rodeado de medios políticos. La mayoría de los que han tenido poder han sido del Madrid. Hay que aceptarlo con normalidad", dijo.

"Les da pánico que el Barça repita el éxito, que ha sido admirado y querido. Lo tienen que combatir para mantener su estatus. El 'caso Negreira' es un apartado más de este madridismo sociológico. Tratan de ensuciar el nombre del Barcelona y nuestra historia. Quieren controlar el Barcelona", añadió al respecto.

