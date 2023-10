Mapi León, Patri Guijarro y un futuro incierto con la Selección: las dudas sobre quién decidirá su regreso

Cada convocatoria de Montse Tomé en la Selección española de fútbol es todavía examinada con lupa. Lógico, teniendo en cuenta el gran revuelo que se montó hace unas semanas cuando la entrenadora ofreció su primera lista e incluyó en ella a varias de las jugadoras que habían declinado volver a vestir la camiseta española. Aquello desencadenó una serie actos que provocaron serios cambios en la Real Federación Española de Fútbol por las peticiones de las deportistas.

Por eso había mucha expectación por ver la segunda convocatoria de Montse Tomé, que dicho sea de paso, fue una de las figuras que salió reforzada tras las dos victorias de España en los partidos de la Nations League ante Suecia y Suiza. En el aire, dos grandes incógnitas. La primera de ellas, la más grande. ¿Estaría Jenni Hermoso? La segunda, también inquietante. ¿Volverían Mapi León y Patri Guijarro?

Estas dos futbolistas fueron convocadas en la anterior ventana internacional pero abandonaron la concentración al entender que su regreso a la Selección no se tendría que producir en aquellas circunstancias. Se desmarcaron en cierto modo del resto de sus compañeras y pidieron más tiempo para volver a vestir la camiseta de España. Fueron las únicas que, tras las reuniones en Oliva con la Federación y el Gobierno, se volvieron para casa.

Patri Guijarro y Mapi León abandonan la concentración de la Selección femenina

No jugaron los últimos partidos de la Selección y tampoco van a jugar los dos próximos contra Italia y contra Suiza. En esta ocasión no aparecieron en la lista de 23 de Montse Tomé, pero planea una duda en el aire acerca de si su ausencia va a ser más prolongada de lo que algunos esperaban.

De las declaraciones de Montse Tomé se desprende que mantienen su renuncia a jugar con España, pero también que la conexión entre las partes no es quizás la mejor y que la cuerda se puede tensar en cualquier momento. Alguien tendrá que dar el paso si las jugadoras y la Selección se quieren volver a encontrar en un futuro próximo, pero por el momento no parece que haya nadie que vaya a hacerlo mientras que la seleccionadora reivindica el "privilegio" que es jugar con el combinado nacional.

Distintas al resto

Desde la concentración en Oliva tanto Mapi León como Patri Guijarro alcanzaron una etiqueta de futbolistas distintas al resto que iban con la Selección. Tras las reuniones con el Gobierno y con la RFEF, fue el Ejecutivo el que acordó una 'amnistía' para ellas y el que les aseguró que no se les iba a aplicar la Ley del Deporte en el caso de que se marcharan de la concentración.

Aprovechando que no iban a tener consecuencias, ambas emprendieron el camino de vuelta a casa y se autoproclamaron en una situación distinta a la del resto de sus compañeras: "La situación para Patri y para mí es diferente que para el resto. No son las maneras ni las formas para volver. No estamos en condiciones de volver, es un proceso", dijo Mapi León en nombre de estas dos jugadoras que se perdieron el pasado Mundial.

Las reuniones que se produjeron en Oliva hasta altas horas de la madrugada dieron sus frutos y las jugadoras se marcharon convencidas de que se producirían los cambios que solicitaban. Algunos los empezaron a ver en el momento, otros todavía están en proceso: "Estamos contentas porque se están haciendo cambios y estamos con nuestras compañeras, vamos a ir viendo los cambios, está por escrito. Nuestra situación es diferente y necesitamos ver esos cambios", añadió Mapi.

Pese a que muchas de sus compañeras en las últimas fechas se mostraron contentas de los cambios que estaban viendo en la Federación y de las promesas cumplidas, parece que por el momento las modificaciones que se han llevado a cabo no son suficientes ni para Mapi León ni para Patri Guijarro. Sí para el resto de futbolistas, que no han vuelto a decir una palabra más alta que otra al respecto.

El privilegio de jugar con España

Su ausencia en la última lista de Montse Tomé viene condicionada, según se desprende tanto de las últimas declaraciones de las jugadoras como de las recientes palabras de la seleccionadora, únicamente por la negativa de las deportistas.

Para Tomé, como ha indicado en varias ocasiones y reflejó con su anterior convocatoria, son dos futbolistas importantes en lo futbolístico para el equipo. "Fueron convocadas porque entraban dentro de las 23 que eran las mejores para esos partidos", comentó la entrenadora sobre la anterior llamada de ambas jugadoras.

Sin embargo, queda claro que, por el momento, ni Mapi León ni Patri Guijarro se han vuelto a poner en contacto con nadie de la Federación para mostrar su disponibilidad a jugar de nuevo con España: "Ellas nos trasladaron su opinión, que respetamos, y a partir de ahí no hemos sabido nada más. Respetamos su decisión, en la Federación se han hecho cambios", añadió Montse Tomé en su última rueda de prensa.

La seleccionadora lanzó además lo que se puede interpretar como un par de dardos a las jugadoras por su silencio. Incidió Tomé en que ya se han hecho cambios en la Federación, algo que reclamaban para volver a jugar con la Selección: "Los cambios y cómo ha trabajado la Federación está ahí", insistió.

Patri Guijarro, en acción con Lena Lattwein durante el Alemania - España de la Eurocopa Femenina 2022

El otro mensaje fue muy claro, la camiseta de España tan sólo la visten unas pocas elegidas y es algo de suma importancia que se hace con implicación: "Creo que se han dado pasos en la Federación y ya ahí no puedo decir más. Yo puedo convocar a jugadoras que quieran estar, es un privilegio estar en la Selección española y necesitamos jugadoras que estén convencidas de que quieren venir", aseveró.

Así las cosas, no está nada claro si Mapi León y Patri Guijarro volverán a la Selección, y ni mucho menos si lo harán a corto plazo. Por el momento, parece que no hay demasiada pretensión por ninguna de las partes.

