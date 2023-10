La tensión por Gaza escala en el fútbol: acusaciones y castigos a jugadores, crisis con aficiones...

"La humanidad debe prevalecer". Ese fue el mensaje que este miércoles dejó el futbolista egipcio Mohammed Salah en un vídeo colgado en sus redes sociales en el que, además, solicitaba ayuda humanitaria a Gaza y acabar con la "matanza de almas inocentes". La estrella del Liverpool, una de las grandes figuras de la Premier League, se sumaba así a las reacciones de jugadores de todo el mundo al conflicto entre Israel y Hamás, la organización política y paramilitar palestina.

Igual que Salah, desde hace días se han ido sumando voces en el fútbol posicionándose sobre el conflicto. El tono, sin embargo, no ha sido en muchos casos uno conciliador como el del delantero egipcio. La tensión ha ido escalando también en el deporte rey y en las grandes ligas se suceden las polémicas.

La Federación Argelina de Fútbol (FAF), incluso, suspendió este miércoles todas las actividades futbolísticas en el país: "Expresando su solidaridad con el hermano pueblo palestino resistente y por respeto a la memoria de los venerables y gloriosos mártires víctimas de los salvajes ataques sionistas cometidos en Gaza contra las poblaciones de la Palestina ocupada, la Federación Argelina de Fútbol ha decidido suspender todas las competiciones y partidos de fútbol hasta nuevo aviso", explicó el organismo.

El foco se pone sobre las grandes ligas europeas, donde varios jugadores ya han sido apartados por sus clubes y otros advertidos. En la Bundesliga alemana se posicionan a favor de Israel: el jugador neerlandés, pero de origen marroquí Anwar El Ghazi fue suspendido por el Mainz 05 por asegurar que se está produciendo un "genocidio" en la Franja de Gaza y Noussir Mazraoui ha recibido un toque atención del Bayern Múnich por expresar su deseo de la victoria palestina en la guerra.

El caso de Mazraoui, además, alcanzó la esfera política germana. El diputado Johannes Steineiger solicitó públicamente su expulsión: "El club de Kurt Landauer, que era llamado peyorativamente por los nazis el club de los judíos, no puede pasar por alto esto", señaló en sus redes sociales.

Benzema, relacionado con terroristas

Aunque donde la política ha tomado mayor partido ha sido en Francia. El Ministro de Interior Gérald Darmanin acusó en un programa a Karim Benzema de tener unos "vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes", una organización islámica. El exdelantero del Real Madrid, ahora jugador del Al Ittihad saudí, podría tomar medidas legales según su abogado. Dudu Aouate, exfutbolista israelí del Mallorca insultó al jugador galo por su mensaje a favor de Palestina, llamándole "hijo de puta" en cinco idiomas.

Las palabras de Darmanin cobraron gran repercusión y una senadora, Valérie Boyer, ha pedido que se le se retire a Benzema el Balón de Oro que ganó hace un año y la nacionalidad francesa si se demuestra su relación con un grupo considerado terrorista en Francia. En el país galo, el Niza de la Ligue-1 también ha apartado a su jugador Youcef Atal, quien es investigado por apología del terrorismo tras compartir un vídeo de un predicador palestino que rogaba a dios enviar "un día negro para los judíos".

En Inglaterra, la atención se centra en el Tottenham Hotspur. El club londinense tiene una fuerte herencia judía y en sus filas tiene al único jugador israelí de la Premier League, Manor Solomon. Los Spurs han pedido el cese de los actos de violencia entre los dos bandos, lo cual ha generado la oposición de aficionados que se lo toman como una traición a Israel y otros que aplauden su postura en el conflicto.

En cuanto a Solomon, este colgó un mensaje tras los primeros ataques de Hamás: "¡Israel tiene derecho a defenderse!", exclamó. Aficionados al fútbol han pedido en redes sociales medidas contra el jugador como las tomadas contra El Ghazi y Atal por posicionarse en el bando contrario, pero por ahora el Tottenham no ha dicho nada al respecto.

Algo parecido se ha visto en España con su único jugador israelí en Primera División, Shon Weissman (Granada). El delantero publicó un tuit que ha sido denunciado por un grupo de palestinos por presunto delito de odio, ya que en él responde a otro que muestra a una militar israelí apuntando a dos presuntos terroristas palestinos desnudos y desarmados con un comentario que decía "Por qué Ezael no dispara en la cabeza?".

Se trata de un mensaje eliminado por el jugador israelí y al que ha sumado otros en los que se anima a la venganza, apuesta por lanzar "200 toneladas de bombas sobre Gaza" o atacar sin avisar. El club nazarí, al igual que el Tottenham, tampoco ha tomado cartas en el asunto.

Turan y Özil, contra Israel

Los mensajes se suceden en el mundo del fútbol, incluidos de figuras representativas de los últimos años. Arda Turan, ex del Atlético de Madrid y del FC Barcelona, cargó con dureza contra Israel: "Está matando civiles, niños inocentes. El mundo entero debería unirse y alzar la voz contra este cruel acto. Quien no reaccione hoy, será responsable. La humanidad no puede vivir con este dolor, con esta brutalidad. Israel detenga el crimen contra la humanidad", escribió.

Una postura similar adoptó Mesut Özil, de nacionalidad alemana y origen turco: "¿¡Puede haber alguna razón en este mundo para lanzar bombas todos los días, cada hora sobre seres humanos inocentes y especialmente sobre niños pequeños para matarlos!? Definitivamente no!!! Esto es una pesadilla. ¿Dónde está la humanidad, gente?". El conflicto avanza y el fútbol se divide.

