Checo Pérez y Red Bull, la ruptura que puede acabar en un efecto dominó que revolucione la Fórmula 1

La temporada 2023 de la Fórmula 1 está llegando a su fin. Tan solo quedan cinco carreras para que finalice el Mundial y, con todo el pescado prácticamente vendido, muchas escuderías están centrándose ya en el año que viene. A priori, el próximo campeonato apenas contará con novedades en la parrilla, pero existe un movimiento que puede provocar un efecto dominó entre los pilotos.

La llave para que se produzca este baile la tiene Red Bull. Y es que la escudería austríaca podría prescindir de los servicios de 'Checo' Pérez de cara a la próxima temporada debido a un rendimiento más que discutible en 2023. Lo más razonable es que el piloto mexicano cumpliese su contrato y dejase el equipo de cara a la temporada 2025, pero no se puede descartar nada.

La temporada de Pérez ha dejado mucho que desear. Comenzó muy bien y llegó a hacer pensar que podría plantarle cara a Max Verstappen. En las cinco primeras carreras consiguió dos victorias y dos segundos puestos, pero a partir de ahí su rendimiento cayó en picado.

[Racismo en Red Bull: "Pérez es sudamericano, no puede concentrarse como Verstappen"]

Tras el gran inicio firmó un registro histórico para Red Bull, pero fue un logro negativo. Desde el Gran Premio de Mónaco hasta el de Silverstone, es decir, durante cinco carreras consecutivas, el mexicano no logró disputar ninguna Q3. Algo inédito en el equipo austríaco que puso al piloto en el punto de mira. A partir de ahí la confianza de Checo Pérez bajó y sus actuaciones desde entonces no han dejado nada destacable. Los rumores sobre su marcha, los comentarios sobre él dentro del equipo etc. Un cúmulo de cosas han dejado en el aire uno de los asientos más preciados de la parrilla.

Las posibles opciones

Poder estar a los mandos de un Red Bull es un aliciente para cualquier piloto. El hándicap puede ser tener que lidiar con Max Verstappen y saber que irá al equipo 'energético' para ser el segundo piloto.

Echando un vistazo a la parrilla tampoco quedan demasiados asientos libres. A excepción de Williams, que todavía está en duda si contará con Sargeant, el resto de equipos tienen ya sus equipos confirmados. Por tanto, en caso de que se acabe marchando Sergio Pérez de Red Bull, la escudería campeona del mundo debería reaccionar y realizar un movimiento.

A primera vista, las opciones que salen a la palestra son las de Lawson, Ricciardo y Tsunoda ya que forman parte de Alpha Tauri, segundo equipo de Red Bull. El primero podría ser el más factible ya que es una de las mayores promersas de la factoría Red Bull. Por su parte, quien tendría menos opciones sería Ricciardo. El australiano ya estuvo varios años en el equipo y su relación con Max Verstappen no es del todo buena.

Piastri, Verstappen y Norris, juntos en el podio del GP de Qatar REUTERS

Además, habría que ver si Red Bull se decidiría por un piloto de 'segunda fila' o promesa siendo el vigente campeón del mundo de Constructores y con la amenaza de escuderías con dos pilotos de primer nivel. Es ahí donde podría pescar Red Bull y, en ese caso, la dupla de McLaren podría tener más papeletas.

Tanto Óscar Piastri como Lando Norris cumplen con los ingredientes necesarios. Son jóvenes, tienen nivel y podrían aceptar un rol secundario en el mejor equipo de la Fórmula 1. De los dos, quien podría tener más declaraciones es Piastri. El australiano tiene una gran relación con su compatriota Max Webber, expiloto de Red Bull.

Otras opciones, menos viables por la situación de los pilotos y las escuderías en las que se encuentran, son los pilotos de Mercedes y Ferrari. En la escudería alemana se descarta a Hamilton y la única opción podría ser Russell, algo complicado puesto que el inglés podría ganar estatus en el equipo tras la salida del heptacampeón del mundo. En Ferrari, de momento, no parece que vayan a cambiar sus pilotos.

Además de Sergio Pérez y Red Bull podría haber un cambio en otra escudería: Aston Martin. Todo dependerá del futuro con la propiedad del equipo británico. Si Lawrence Stroll decide dar un paso al lado la figura de su hijo Lance podría estar en el aire. Aston Martin parece estar en venta y Arabia Saudí parece estar en la 'pole' para llegar a la escudería. Eso sí, en caso de una salida de Lance Stroll de Aston Martin no se produciría un gran movimiento en la parrilla. Los de Aston no irían a por un pez gordo de la parrilla sino que buscarían un piloto de otro perfil.

