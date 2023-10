Atal, del Niza francés, y El Ghazi, del Mainz alemán, suspendidos por sus mensajes contra Israel

El fútbol europeo se divide por el conflicto bélico entre Israel y Palestina. Desde que se intensificaran los ataques en ambos lados, jugadores de varios países se han ido posicionando a través de mensajes en redes sociales. Algunos de estos han generado polémica y clubes han actuado, como es el caso del Niza y el Mainz con Youcef Atal y Anwar El Ghazi, respectivamente.

Atal, argelino, y El Ghazi, neerlandés de origen marroquí, han sido apartados por sus clubes tras colgar en sus perfiles mensajes contra Israel y sus ataques sobre la Franja de Gaza. Los dos futbolistas han sido suspendidos hasta nuevo aviso tras mantener conversaciones con dirigentes de los equipos a los que pertenecen.

En el caso de Atal, la Fiscalía de Mainz también le investiga por apología del terrorismo, tras dar eco en redes sociales a discursos presuntamente antisemitas. El futbolista argelino compartió un vídeo de un predicador palestino que rogaba a Dios enviar "un día negro para los judíos" y pedía coger "la mano" de los palestinos que "lanzan piedras" contra Israel.

El Ghazi, por su parte, publicó un post en el que aseguraba que el conflicto no se trataba de una guerra. "Cuando un lado corta el agua, la comida y la electricidad, no es una guerra. Cuando un lado tiene armas nucleares y el otro no, no es una guerra. Cuando un lado tiene financiación de billones de dólares, no es una guerra".

"Esto no es un conflicto y no es una guerra. Esto es un genocidio de destrucción masiva y estamos siendo testigos de lo que ocurre en directo. Del río al mar, Palestina será libre", escribió. Esta última frase ('Del río al mar, Palestina será libre') es considerada en Alemania como una incitación al odio ya que afectaría al derecho de Israel a existir señalando que los palestinos deben ocupar todo el territorio.

Comunicado del Niza

A su regreso de la selección argelina, donde estaba desde el 9 de octubre, los dirigentes del OGC Niza se reunieron y hablaron con Youcef Atal.

OGC Nice entiende que el jugador reconoció su error retirando rápidamente la publicación y presentó sus disculpas escritas y públicas. Sin embargo, dada la naturaleza de la publicación compartida y su gravedad, el club tomó la decisión de imponer inmediatamente las primeras sanciones disciplinarias al jugador, previas a las que podrían decidir las autoridades deportivas y judiciales.

Por ello, el club ha decidido suspender al Youcef Atal hasta nuevo aviso.

Nos gustaría subrayar que la reputación y la unidad de OGC Nice resultan del comportamiento de todos sus empleados, que deben estar de acuerdo con los valores defendidos por la institución. Como en su mensaje del pasado viernes, donde OGC Niza recordaba su firme compromiso para que la paz prevalezca sobre cualquier otra consideración.

+++ Mainz 05 stellt Anwar El Ghazi frei +++ pic.twitter.com/A8Fe8ytdeP — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 17, 2023

Comunicado del Mainz 05

"El 1.FSV Mainz ha decidido excluir a Anwar El Ghazi de los entrenamientos y partidos. La decisión se produce a raíz de un post ya eliminado publicado en las redes sociales el domingo por la noche. En el post El Ghazi tomaba una posición sobre el conflicto en curso en Oriente Medio que el club considera inaceptable.

Antes de tomar la decisión, el club y el jugador han mantenido una profunda discusión. El Mainz 05 respeta el hecho de que existen diferentes puntos de vista sobre el complejo conflicto a lo largo de las décadas en Medio Oriente. Sin embargo, el club se distancia del contenido del mensaje en cuestión, ya que no se corresponde con los valores del club"

