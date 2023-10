Benzema denunciará a quienes le acusan de tener un vínculo con los Hermanos Musulmanes

La figura de Karim Benzema se ha visto envuelta en los últimos días en una polémica generada por una parte de la política de Francia. El pasado martes, el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, acusó al futbolista de tener unos "vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes", una organización islámica.

Las palabras del político en un programa de televisión resonaron con fuerza en el mundo entero después de que Benzema publicara un mensaje en sus redes sociales apoyando a Palestina en el conflicto de este territorio con Israel. Aquella publicación levantó un gran revuelo, y para algunos políticos franceses fue la excusa perfecta para cargar contra el jugador.

Sin embargo, Karim Benzema va a tomar cartas en el asunto y va a pasar a la acción ante lo que considera unas declaraciones que atentan contra su honor. Tal y como informó el medio Le Parisien, el delantero se plantea ejercer acciones legales contra el ministro del Interior y, a través de su abogado, negó cualquier relación con la organización islamista. "Es falso", aseveró el letrado.

La indignación de Karim Benzema es evidente por relacionarle con los Hermanos Musulmanes, y así lo dejó claro su abogado: "Estamos considerando iniciar un proceso contra este ministro en aplicación, por ejemplo, de la ley sobre manipulación de información, por difamación o incluso por insulto público, porque este vínculo inexistente con los Hermanos Musulmanes, que según él es notorio, se presenta como despectivo".

Más implicados

El ministro del Interior francés puede ser, por lo tanto, uno de los destinatarios de las denuncias de Karim Benzema, pero lo que es seguro es que no será el único. El actual goleador del Al-Ittihad denunciará por difamación a la diputada europea Nadine Morano y también al publicista Frank Tapiro.

La primera alegó que Benzema era "un elemento de propaganda de Hamás", mientras que Tapiro habló de que el exjugador del Real Madrid era "un colaborador" y un "cómplice del terrorismo".

La defensa de Karim Benzema tiene claro que el mensaje que compartió el futbolista hace unos días no tenía nada de malo: "Rezar el 15 de octubre por las poblaciones civiles sometidas a bombardeos que no perdonan ni a mujeres ni a niños no constituye evidentemente ni propaganda para Hamás, ni complicidad con el terrorismo, ni actos de colaboración".

"Al utilizar estos términos escandalosos contra él, Nadine Morano y Frank Tapiro han provocado un ataque profundo e insoportable a su honor", concluyó el abogado de Karim Benzema.

