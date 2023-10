Carlos Alcaraz no jugará en Basilea por problemas físicos y se complica su vuelta al número 1

Carlos Alcaraz no participará finalmente en el ATP 500 de Basilea que se disputa la próxima semana. El tenista español se tomará un descanso después de sentir molestias musculares. Una baja que le complica más todavía su intento de recuperar el número 1 del mundo antes de que acabe el año.

La confirmación oficial llegó a través de un comunicado de la propia organización del torneo en Instagram en el que apuntó que el murciano "sufre una inflamación en la planta de su pie izquierdo y problemas en los músculos del glúteo".

"Estas noticias, como en otros años, naturalmente nos golpean fuerte. Pero las cancelaciones por lesiones están más allá de nuestro control. Por suerte, el torneo de este año tiene un increíble número de grandes jugadores", dijo el presidente del torneo, Roger Brennwald, una vez conoció la noticia a través de Albert Molina, manager del tenista murciano.

[Alcaraz se deja remontar ante Dimitrov y se despide del Masters de Shanghái]

Tras este percance, y si los problemas físicos no persisten, Alcaraz esperará al Masters 1.000 de París que comienza el próximo 30 de octubre. Un torneo en el que el de El Palmar intentará apurar sus opciones para volver al número 1.

Durante la gira asiática, Alcaraz también dejó entrever problemas físicos. Jugó con un vendaje en el muslo y no consiguió sacar a relucir su mejor tenis. En Pekín cayó en la semifinal ante Sinner y en Shanghái sucumbió en octavos de final ante Dimitrov. La realidad es que desde el US Open el murciano no ha conseguido mostrar un gran nivel. Y si lo ha hecho ha sido a cuentagotas.

El número 1, difícil

Este contratiempo en forma de lesión deja muy complicado uno de los objetivos de Carlos Alcaraz en este último tramo de la temporada: recuperar el número 1 del mundo. Ahora mismo ocupa el segundo puesto en el ránking ATP a 2.400 puntos de Novak Djokovic. Además, el murciano perderá 180 en Basilea ya que no podrá defender las semifinales del año pasado.

Su gran oportunidad llegará en el Masters 1.000 de París y las ATP Final de Turín. Para arrebatarle el número uno al serbio, el murciano tendrá que sumar 501 tantos más que él en los dos eventos que restan. El triunfo en Basilea le podría haber ayudado, pero ha decidido pausar unas semanas para volver en mejores condiciones físicas.

Sigue los temas que te interesan