Mapi León y Patri Guijarro dejan la concentración de la Selección femenina y no serán sancionadas

Solo dos de las 23 futbolistas que conforman la convocatoria de la Selección femenina abandonan la concentración. Son Mapi León y Patri Guijarro. Las dos jugadoras del FC Barcelona, que no fueron al Mundial, no disputarán los partidos contra Suecia y Suiza en los que están en juego la UEFA Nations League y la clasificación para los JJOO de París.

Mapi León y Patri Guijarro renuncian a la convocatoria porque no se encontraban en buen estado de ánimo tras lo sucedido. Víctor Francos, presidente del CSD, que nada más comenzar la reunión se comprometió a que ninguna futbolista fuese sancionada, recalcó que las conversaciones estuvieron marcadas por un tono "amable".

Ambas acudieron a la convocatoria en Oliva por imperativo legal, igual que sus otras 17 (18 sin contar a Esther González, baja a última hora por lesión) compañeras que se sumaron al comunicado de renuncia a la Selección. Sin embargo, la Ley del Deporte no se aplicará y no recibirán una multa así como no se les retirará la licencia federativa temporalmente gracias a una 'amnistía' impuesta por el Gobierno a la RFEF.

[Alexia Putellas, Mapi León e Irene Paredes: las capitanas sin brazalete que lideran la revuelta]

Las dos jugadoras hablaron a su salida del Oliva Nova Beach & Golf Resort, donde entrenará esta tarde el resto del equipo. "La situación para Patri y para mi son diferentes que para el resto. No son las maneras ni las formas para volver. No estamos en condiciones de volver. Estoy es un proceso. Estamos contentas porque se están haciendo cambios y estamos con nuestras compañeras. Vamos ir viendo los cambios, está por escrito. Se están haciendo pequeñas cosas. Nuestra situación es diferente y necesitamos ver esos cambios", dijo Mapi León.

A lo que añadió Guijarro: "No estamos mentalmente para estar aquí. Queríamos dar nuestra explicación y daros las gracias. Es verdad que se están haciendo cambios y estamos contento por esto".

Mapi, Guijarro y 'las 15'

Tanto Mapi como Guijarro ya se quedaron sin acudir al Mundial de Australia y Nueva Zelanda tras ser dos de 'las 15' que un año atrás renunciaron a la Selección por su disconformidad con el trabajo de Jorge Vilda. Ambas mantuvieron su postura hasta el final y no se señalaron como convocables para la RFEF antes del Mundial, como sí hicieron otras de sus compañeras como Aitana Bonmatí.

La llamada de Mapi León y Patri Guijarro por parte de Montse Tomé sorprendió a todo el mundo. A su llegada al aeropuerto de Manises, en Valencia, este martes, la primera de ella tomaba la palabra para expresar su malestar: "¿Que si nos sentimos arropadas?, ¿por quién?, ¿por la gente? Sí, pero igual no por quien deberíamos", ya decía ante los micrófonos.

"Tendríamos que hablar claro y tendido de si es un lugar seguro o no cuando me están obligando", añadía. Y también lamentó haber sido incluida en la lista de la Selección pese a que ella no había cambiado su postura. Lo que le obligaba a estar allí era la Ley del Deporte y ya avisaba que, sin sanciones, la cosa cambiaría: "Si no me sancionan, no estaría obligada, ¿no?".

Mapi, una de las voces más autorizadas entre las futbolistas españolas y líder de la revuelta junto a Alexia Putellas e Irene Paredes, se mantuvo fiel a unos ideales que le impedían volver a la Selección si no había cambios: "Mi postura siempre ha sido muy clara, en ningún momento he cambiado de opinión. He renunciado a mucho", decía este martes.

Sigue los temas que te interesan