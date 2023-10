Montse Tomé: "Estar en la Selección es un privilegio, necesitamos jugadoras que quieran venir"

La seleccionadora nacional femenina Montse Tomé compareció ante los medios de comunicación después de ofrecer su nueva convocatoria para los próximos partidos de la Nations League. La entrenadora habló sobre el regreso de Jenni Hermoso y no se quiso pronunciar sobre el nuevo puesto de Jorge Vilda en la selección de Marruecos.

En primer lugar, Montse Tomé tomó la palabra antes de las preguntas de los periodistas. La seleccionadora española aprovechó para "felicitar a la selección absoluta de fútbol por su clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania", y también confesó que en esta concentración la selección femenina iba a tener dos nuevos miembros del staff, un readaptador y Abel Mourelo, un ayudante, ante la baja de Javier Lerga, de baja por paternidad.

El regreso de Jenni Hermoso

"Sí que hemos hablado con ella. Creo que en la pasada rueda de prensa cuando di la anterior convocatoria di una explicación de por qué no estaba, y cuando terminó esa concentración nos pusimos en contacto con ella. No había ningún problema con ella. Tomamos la decisión de no venir porque creíamos que en aquel momento lo mejor para ella era eso.

Mapi y Patri Guijarro

Sobre ellas, en la anterior convocatoria fueron convocadas porque entraban dentro de las 23 que para nosotros eran las mejores para esos dos partidos. Ellas nos trasladaron su opinión, que respetamos, y a partir de ahí no hemos sabido nada más. Respetamos su decisión, en la RFEF se han hecho cambios, seguimos pensando que nosotros queremos pensar en fútbol lo antes posible y yo ya les transmití por qué habían sido convocadas, las valoramos, las seguimos".

Ha hablado con todas las jugadoras

"En ningún momento dije que en aquella convocatoria había hablado con todas las jugadoras. Lo expliqué posteriormente y de cara a esta convocatoria sí he hablado con jugadoras, con todas no. La relación con ellas es buena, profesional y no hay que especular en ese sentido".

Los cambios son suficientes para Jenni

"Creo que la RFEF está trabajando mucho en este sentido. Cuando hablo de las convocatorias hablo de temas deportivos, ahí entendimos que en aquel momento y tal y como estaba el foco puesto en este tema, ahora ya es menos y espero que pensemos en fútbol, fue pensando en ella. Era una situación especial porque había una parte humana, pero en realidad todas las decisiones que yo tomo son deportivas".

Cómo está Montse Tomé

"Siempre he tenido confianza en mí, en mi cuerpo técnico. Me siento una privilegiada por el sitio que tengo. Estoy agradecida por las personas que pensaron que yo era la persona para liderar este cambio y siempre he sentido la confianza en mí. Tengo una manera de trabajar diferente de lo que había antes.

En cuanto a las jugadoras, yo he estado muchos años con ellas en otro rol, haciendo mi trabajo de manera profesional pero no era yo quien decidía. La relación con ellas siempre fue buena. Ellas son muy profesionales, esto ha sido algo que nos ha desbordado a todos y con ellas no he sentido falta de confianza. Creo que la comunicación es la base para solucionar cualquier conflicto".

🗣️ @montse_tome: "Quería felicitar a la @SeFutbol por su clasificación para la próxima Eurocopa".



➡️ "Es un éxito para el fútbol español"#JugarLucharyGanar I #UWNL pic.twitter.com/eKaJhK5wAM — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 18, 2023

Apoyo de la Selección masculina

"Aitana ha sido natural, a veces no tenemos que dar tanta importancia a los matices de lo que se dice y tampoco tenemos que crear una diferencia entre el fútbol que practican los hombres y las mujeres, creo que no hay que entrar en ningún debate".

La ausencia de Alba Redondo

"Al final las convocatorias se hacen con mucho detalle, hay que manejar mucha información y cada caso es diferente. Para poder decidir tengo toda la información de servicios médicos, la comunicación con los clubes es buena, tengo la información de la parte física, y a partir de ahí barajamos todos los escenarios. La manera de trabajar que tenemos es valorar el rendimiento, el estado de forma de cada jugadora, pensar en los partidos que vamos a tener y cómo podemos gestionar todo eso".

La confección de esta lista

"Creo que todo lo que pasó fue algo excepcional. A partir de ahí todos tratamos de reaccionar de la mejor manera. La concentración anterior ayudó a que esto sea así ahora. Sobre Mapi y Patri, tampoco tenemos que seguir dando mucho bombo a esta situación, creo que está claro, ellas han mostrado una postura que respetamos y que no hay mucho más que decir. Los cambios y cómo ha trabajado la Federación está ahí, nosotros estamos pensando en jugar y en ganar".

Proteger a Jenni

"He comentado que al final ha sido por protegerla por una decisión deportiva. La decisión de venir ahora, también es deportiva".

Dar el paso por Mapi y Patri

"Respetamos las decisiones que han tomado y no hay mucho que decir".

🗣️ @montse_tome: "Yo siempre he tenido confianza en mí y en mi cuerpo técnico".



➡️ "Me siento una privilegiada".#JugarLucharyGanar I #UWNL pic.twitter.com/aAo9u0zC6l — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 18, 2023

Cómo está Jenni

"Tanto el cuerpo técnico como yo nos hemos puesto en contacto con ella y la hemos sentido mejor. Hemos visto su rendimiento en los partidos que ha jugado, ha hecho tres goles en cuatro partidos y ya sabemos la jugadora que es, así que no vamos a descubrir nada nuevo. Tenemos ganas de verla y de empezar a entrenar, a competir".

Conversaciones con Mapi y Patri

"Son dos jugadoras importantes en su club, se las convocó porque tienen capacidades para estar aquí y cuando terminó la concentración ellas me transmitieron con total respeto lo que sentían. Yo les dije lo que yo pensaba, que son jugadoras importantes y respeto su decisión. Creo que se han dado pasos y ahí ya no puedo decir nada más. Yo puedo convocar a jugadoras que quieran estar, es un privilegio estar en la Selección española y necesitamos jugadoras que estén convencidas de que quieren venir.

Acercamiento entre las dos selecciones

"Con Luis de la Fuente y todo el staff masculino hay muy buena relación. Somos compañeros de profesión, los jugadores y las jugadoras también lo son y en estas relaciones nos podemos beneficiar mucho unos de otros. Yo he podido compartir conversaciones con compañeros de élite que quizás cuando yo era jugadora eran impensables.

La ausencia de Sandra Paños

"Sandra está dentro de las jugadoras que seguimos. Siempre que tengan ficha y el nivel en cuanto al talento, el rendimiento, pensar en el plan de partido... Ahí es cuando decidimos. No hay ningún problema ni con Sandra ni con ninguna jugadora".

Jorge Vilda en Marruecos

"No tengo nada que decir al respecto".

Sigue los temas que te interesan