Mariona, sobre Jorge Vilda: "Teníamos la sensación de que no preparábamos lo suficiente los partidos"

Una jugadora de la Selección femenina vuelve a poner el foco sobre los entrenamientos y concentraciones de la era de Jorge Vilda al frente del combinado nacional. Mariona Caldentey habla en una entrevista en Catalunya Radio de lo que en su día fue el detonante del conflicto entre el vestuario del equipo y la Federación Española de Fútbol (RFEF).

La '8' de España, que volvió a entrar este miércoles en la lista de la Selección, no deja bien parado al entrenador con el que ella y otras 22 compañeras ganaron el pasado Mundial en Australia y Nueva Zelanda: "Es verdad que nosotras teníamos la sensación de que no preparábamos lo suficiente los partidos, que tácticamente no teníamos los recursos que tendríamos que tener y aun así ganamos", dijo en el programa Tot gira.

Mariona, jugadora del FC Barcelona, explicó por qué, entonces, la Selección fue capaz de proclamarse campeona del mundo hace dos meses: "Somos un grupo de jugadoras que llevamos mucho tiempo juntas compitiendo al más alto nivel y al final vas ganando", señaló en un avance publicado por la cadena catalana de una entrevista que será reproducida íntegra el próximo día 22.

Vilda fue presentado el pasado domingo en Rabat como nuevo entrenador del equipo nacional femenino marroquí en una comparecencia junto al presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (RFMF), Fouzi Lekjaa.

"Está claro que la Federación [marroquí] apuesta por el fútbol femenino al cien por cien, tenemos todos los medios y unas instalaciones extraordinarias. Conozco prácticamente las instalaciones de todo el mundo y están en el top mundial, eso también ha sido una de las cuestiones que me han hecho decidirme para estar aquí", explicó en el acto.

Vilda fue desde 2015 y hasta el pasado 5 de septiembre técnico de la selección española, con la que se proclamó campeón del mundo en Australia y Nueva Zelanda el pasado mes de agosto.

Unos días después de ganar el Mundial, fue destituido en el marco del escándalo por el beso de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, a la jugadora Jenni Hermoso durante las celebraciones de la victoria, un asunto bajo investigación judicial en España.

Mariona Caldentey, con Montse Tomé en la Selección Cordon Press

Montse Tomé, que este miércoles dio su segunda convocatoria con España, no quiso valorar el fichaje de Jorge Vilda como seleccionador marroquí al "no tener nada que decir al respecto". Sí mostró su entereza para seguir al frente de la selección española.

"Siempre he tenido confianza en mí y en mi cuerpo técnico. Me siento una privilegiada por el sitio que tengo. Estoy agradecida por las personas que pensaron que era la adecuada para liderar el cambio porque tengo una manera de trabajar diferente a lo que había antes", apuntó.

