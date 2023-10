Aouate también ve a Benzema 'cercano' a los Hermanos Musulmanes: "Si es así, que pague"

Dudu Aouate, exfutbolista israelí, vuelve a la carga contra Karim Benzema. El que fuera portero de Mallorca, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander, entre otros equipo, se reafirmó en su ataque al delantero francés. Aouate le llamó "hijo de puta" hasta en cinco idiomas diferentes tras expresar el ahora jugador del Al Ittihad saudí su apoyo al pueblo palestino por el conflicto en Gaza.

Este miércoles, Aouate pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE. El jugador ya retirado, de 46 años, explicó por qué insultó a Benzema: "De un día para otro en Israel masacraron niños, bebés, mujeres... Si una persona humana, puede ser Benzema o cualquiera, no condena rotundamente no es un hijo de puta, es más. Lo que han hecho aquí es algo terrible".

"Si a Hamas no le importa su población significa que tiene que pagar las consecuencias. Hay familias aquí (en Israel) con gente secuestrada allí. El mundo tiene que entender que Israel siempre le ha dado de todo a Gaza: luz, agua, dinero, trabajo... Y nos pagan con esto de un día para otro. Vamos contra Hamas, no contra la población", dijo Aouate sobre su visión acerca del conflicto que se ha recrudecido en los últimos días.

[Benzema denunciará a quienes le acusan de tener un vínculo con los Hermanos Musulmanes]

Siguiendo con sus ataques a Benzema, también habló de la vinculación que en Francia han hecho del exjugador del Real Madrid con el grupo islamista Hermanos Musulmanes: "Benzema es musulmán, por eso no hay problema. El problema es que Benzema durante años, por imágenes, está cercano a los Hermanos Musulmanes. No sé si está a favor o no. Tendrán que investigarlo, yo no soy policía. Yo lo que digo de Benzema es que cuando tú no niegas una cosa así, independientemente de la ideología que tienes, no sé a quién creer. Que lo investiguen y si es así que pague por esto", dijo con rotundidad.

Aouate insultó a Benzema por redes sociales cuando este expresó sus "oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan ni a mujeres ni a niños".

Acusaciones en Francia

Mientras tanto, en Francia sigue la polémica por las acusaciones vertidas sobre Benzema. El jugador ha negado tener vinculación con Hermanos Musulmanes, como aseguró el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, y adelantó que se plantea denunciar por injurias al responsable gubernamental.

Así lo indicó en declaraciones a Le Parisien el letrado del internacional francés, Hugues Vigier, en torno al apoyo público que Benzema ha dado a los civiles de Palestina, en medio de la guerra entre Israel y la milicia palestina de Hamás y cuando se han producido dos atentados islamistas en Europa (en Francia el viernes y el martes en Bélgica).

"No podemos aceptar que aquellos que gobiernan se crean autorizados a cualquier cosa por puro oportunismo", dijo el letrado del jugador francés, quien aseguró que se platean denunciar a Darmanin por "difamación, incluso injuria pública", dada la notoriedad del actual futbolista del club saudí Al-Ittihad.

En declaraciones a RMC Sport, fuentes del Ministerio del Interior justificaron las acusaciones lanzadas por Darmanin aludiendo a situaciones polémicas en las que se ha visto implicado Benzema, como su negativa a cantar La Marsellesa en los partidos con Francia o su "proselitismo" en las redes sociales "a favor de la religión musulmana".

Sigue los temas que te interesan