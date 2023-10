Rodrygo, sobre su rol en el Madrid: "No me gusta jugar de 9, pero en mi club tengo que hacerlo"

Rodrygo Goes, con Brasil. EFE

El cambio de esquema que ha llevado a cabo Carlo Ancelotti en el Real Madrid esta temporada tiene sus pros y sus contras. Sin lugar a dudas, una de las principales ventajas es la increíble adaptación de Jude Bellingham a una posición que le va a las mil maravillas, pero hay otros futbolistas que no se sienten tan a gusto.

Uno de ellos es Rodrygo. El delantero del Real Madrid se ve ahora forzado a hacer tareas más de delantero puro con este nuevo esquema cuando aparece en la punta del ataque, algo que, tal y como él mismo ha confirmado, no le viene especialmente bien a su juego y además un nuevo rol con el que no está a gusto.

"Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo. Aquí en la Selección, yo puedo moverme por todo el campo y es algo que ha ayudado a mi juego", apuntó sobre el nuevo papel que le hace jugar Carlo Ancelotti sobre el terreno de juego.

[Eder Militao y Thibaut Courtois avanzan sin complicaciones sus procesos de recuperación]

Eso sí, el brasileño también se mostró consciente de que es importante poder aprender otras tareas y desenvolverse en varias posiciones, algo que permite a un jugador convertirse en imprescindible: "Es importante poder hacer todas esas funciones, ya que aumenta tus posibilidades de no ser reemplazado. Esto es fundamental para mí", aseveró el delantero brasileño.

Jugará contra Valverde

El próximo compromiso de Brasil en esta fase de clasificación para el Mundial es ante la Uruguay de Fede Valverde. Compañero de Rodrygo en el Real Madrid, el brasileño bromeó sobre las conversaciones previas en el vestuario blanco: "Hablamos mucho al respecto. Él dijo: 'Ni siquiera necesitan ir, quédense en Madrid'. Debemos tener mucho cuidado con él. Yo soy un gran admirador de su fútbol y creo que es uno de los mejores jugadores del mundo", comentó.

En Brasil, la ilusión está dispara con el talento que tiene en ataque la Canarinha: "Nos alegra ver las expectativas que se han generado en torno a mí, a Neymar, a Vinicius y a Richarlison. Esperamos estar a la altura, somos jugadores de calidad y podemos aportar mucho a Brasil. Yo solía disfrutar viendo la BBC en el Real Madrid, Bale, Benzema y Cristiano", comentó.

Rodrygo aplaude a la afición antes del encuentro frente a Osasuna. EFE

Por otra parte, en ese duelo ante Uruguay también se van a ver las caras con Araujo, el defensa del Barça que especialmente a Vinicius le ha traído de cabeza en los últimos Clásicos: "Él ya nos conoce y nosotros lo conocemos a él. Es un rival fuerte y es muy difícil superarlo. Va a ser un partido muy bonito y ojalá todo salga bien para Brasil, pero sabemos que será un desafío difícil", aseveró Rodrygo Goes.

Sigue los temas que te interesan