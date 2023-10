El Real Madrid sigue intratable y firma una gran remontada ante el Armani Milán de Mirotic

El Real Madrid está completamente desatado en este arranque de la temporada. Si al examen del conjunto blanco hasta el momento hay que ponerle una nota, esta podría ser perfectamente un 11, el mismo número de victorias que ha conseguido en esa cifra de partidos oficiales jugados. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el Armani Milán]

No sabe lo que es perder todavía el conjunto de Chus Mateo y desde luego que viendo el nivel que dejó en el encuentro ante el Armani Milán no hay demasiados motivos para pensar que los blancos vayan a caer pronto. No todo es coser y cantar, y por eso el Real Madrid tuvo que remontar, pero el resultado final hizo que pareciera una victoria incluso sencilla, y de eso en realidad nunca hay en la Euroliga.

La primera parte del Armani Milán fue brillante, especialmente el primer cuarto. Con Nikola Mirotic a la cabeza, los italianos lograron mandar en el marcador y hacerse con ventajas relativamente cómodas. Eso puso sobre alerta a los blancos, que se dieron cuenta de que iban a tener que pisar el acelerador para no sumar su primera derrota del curso.

Dicho y hecho, porque en el tramo final de la primera mitad la reacción de los locales fue sensacional. La ventaja italiana se fue reduciendo hasta el punto de quedar completamente neutralizada con una acción marca de la casa. En plena remontada, no podía faltar el triple de Llull sobre la bocina y en posición acrobática, una canasta que puso el empate antes de ir a los vestuarios.

En la reanudación la inercia no cambió, el Real Madrid siguió pletórico de confianza y el Armani poco a poco se fue desinflando. El resultado, cerca de veinte puntos de ventaja para los blancos y unos minutos finales llenos de acciones de puro espectáculo. Porque eso es el Real Madrid en este arranque de la temporada, un auténtico show.

