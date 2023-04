Asensio cambia el guion con el Real Madrid: goles, cariño de la afición y renovación en marcha

Es de uno de los jugadores que más se ha hablado por un posible futuro lejos del Real Madrid no solo esta temporada, sino también en años anteriores. Marco Asensio lleva bailando sobre una delgada cuerda desde hace un tiempo. Sin embargo, en el momento de la verdad, está resultando decisivo para la consecución de buenos resultados en el tramo más importante de la campaña.

El futbolista balear encadena cuatro goles desde el último parón internacional. Frente al Celta de Vigo, en el momento que se inicia un particular 'Tourmalet' en La Liga, Asensio volvió a marcar, además, abriendo la lata, para conseguir una importante victoria para los blancos en el campeonato doméstico.

Además, su buen hacer en el terreno de juego ha llevado a que la grada le aclame y cambie el escepticismo que rodeaba a su figura por los aplausos. Y esto justo cuando está cerca de vencer su contrato con el Real Madrid. El actual 'jugador número 12' del equipo blanco se acerca a la renovación, algo que él ve con buenos ojos.

Quiere quedarse

Pese a que se ha especulado mucho con su intención de salir del Santiago Bernabéu o incluso se habló en la Ciudad Condal que su agente le había ofrecido al FC Barcelona, Asensio ya mandó recientemente un claro mensaje en el Camp Nou. Al marcar en El Clásico, tanto que posteriormente fue anulado por fuera de juego previo, el mallorquín se señaló el escudo del Real Madrid.

Marco Asensio, señalándose el escudo del Real Madrid en el Camp Nou Reuters

A nadie le pasó desapercibida esta celebración convertida por el jugador en toda una declaración de intenciones. Y, nuevamente, tras la victoria contra el Celta habló sobre su madridismo ante el micrófono de DAZN. Lo hizo a la vez que agradeció a los aficionados su cariño.

"Mucha alegría. Orgulloso de que reconozcan lo que estás haciendo en el campo. He pasado por momentos duros y ellos me han dado fuerza. Los que me he cruzado por la calle y en redes. Ya saben lo que siento por este club y que me lo agradezcan de esta manera reconforta y ayuda", destacó Marco.

Hubo un momento en el que la afición pareció dar la espalda a Asensio, pero eso ya se ha quedado en el olvido. Está teniendo más oportunidades y también más protagonismo después de pasar un último bache en este sentido a las órdenes de Carlo Ancelotti.

Más importancia

Se habla de él como el 'jugador número 12', pero Asensio es ahora mismo mucho más. Incluso ha reconocido que está feliz: "Sobre todo que ahora estoy teniendo más oportunidades. Estoy feliz, contento, disfrutando mucho. Tengo continuidad y eso ayuda a la confianza. Contento de que el trabajo diario se vea reflejado. El cariño del madridismo también ayuda mucho".

Asensio celebra su gol en el partido entre Real Madrid y Celta REUTERS

Sus buenas actuaciones están poniéndole a Ancelotti las cosas difíciles para configurar sus diferentes onces titulares, sobre todo en las grandes citas: "Para esto trabajo cada día. Ahora me está dando confianza y quiero aprovechar los minutos. Ojalá tener continuidad, porque donde disfruto es en el campo".

Marco Asensio está aprovechando cada oportunidad que le da el entrenador italiano. En lo que va de 2023, ha participado en 10 goles del Real Madrid en La Liga, con 7 tantos firmados y 3 asistencias repartidas a sus compañeros. Este es el mayor registro para un jugador del campeonato doméstico este año.

Además, el '11' blanco también marca con sus goles otro registro que le coloca en lo más alto. En la cúspide en lo que se refiere a los goles anotados por un jugador español en las cinco grandes ligas de Europa en este 2023. Esto gracias a las ocho ocasiones en las que ha visto puerta entre todas las competiciones.

Sus actuaciones, sus goles, su compromiso y también la voluntad que tiene por quedarse en el Real Madrid ponen en buen camino el capítulo de su renovación. Asensio acaba contrato el 30 de junio, pero parece que será uno de los futbolistas que firmen un nuevo acuerdo para prolongar su vinculación con la entidad blanca.

