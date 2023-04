El Real Madrid busca la remontada ante el Barça y la clasificación para la final de la Copa del Rey

El segundo billete para la final de la Copa del Rey 2022/2023 se pone en juego este miércoles en el Camp Nou. El Real Madrid está obligado a remontar si quiere superar las semifinales, mientras que el FC Barcelona llega con ventaja a su feudo después de la victoria por la mínima en el Estadio Santiago Bernabéu. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará a Osasuna el próximo 6 de mayo.

Los dos equipos llegan con sensaciones diferentes al duelo. El Real Madrid, consciente de que La Liga está muy difícil, pero con opciones todavía tanto en la Copa del Rey como en la UEFA Champions League. El Barça, camino del alirón en el campeonato doméstico y con esa ligera ventaja para dejar a su eterno rival fuera de la competición copera.

Además, los de Xavi Hernández cuentan con el balance a favor de la presente temporada en El Clásico. Aunque el primero cayó del lado de los merengues, los tres siguientes, disputados estos en el trimestre inicial del 2023, acabaron con victoria azulgrana tanto en La Liga, como en la Copa del Rey y en la final de la Supercopa de España.

Un objetivo Real

En el Real Madrid llegan con confianza al Camp Nou: "Estamos bien, motivados y concentrados. Tenemos buenas sensaciones tras el partido del Valladolid y tenemos la confianza de que lo haremos bien". Carlo Ancelotti ha asegurado además que "la idea no es volverse loco para marcar un gol", sino que "el partido tiene que ser completo. Si lo haces, marcarás".

Fede Valverde y Karim Benzema celebran un gol en El Clásico Reuters

Para conseguir la remontada y el billete para la final de la Copa del Rey, el equipo blanco cuenta con todos sus efectivos, a excepción del lesionado Ferland Mendy. Dicho de otra manera, el entrenador italiano tiene muchas opciones para configurar su once titular. El que no faltará en este es un Karim Benzema que llega en plena dinámica positiva después de su hat-trick contra el Valladolid en La Liga.

Junto a él, Vinicius Júnior, un auténtico dolor de cabeza para Xavi Hernández, quien no ha dudado en las últimas ediciones de El Clásico en colocar a Ronald Araujo por la banda derecha para frenar las incursiones al área del talentoso extremo brasileño. A partir de ahí, Carlo Ancelotti tiene una baraja de posibilidades y, como él mismo dice, es tan importante el que sale de inicio como los que lo hacen desde el banquillo

Por ahí que el Real Madrid cuente con Rodrygo Goes, Marco Asensio o Fede Valverde. Uno de ellos formará seguro parte del once titular en el Camp Nou, pero los otros dos pueden ser igual o más importantes ingresando al terreno de juego una vez iniciado el partido. Es por esto por lo que Carlo Ancelotti quiere a todos sus pupilos enchufados por lo que pueda pasar.

Sentencia culé

Si el Real Madrid quiere la remontada, en Can Barça están dispuestos a evitarlo a toda costa. Las buenas sensaciones en La Liga quieren llevárselas también a la Copa del Rey. Sobre todo por ese resultado a favor que lograron sacar del Santiago Bernabéu el pasado mes de marzo.

Piña de los jugadores del Barcelona en el Bernabéu Reuters

Para conseguir el objetivo, Xavi Hernández cuenta con más bajas que Carlo Ancelotti en su plantilla. Ousmane Dembélé, Pedri y Christensen continúan siendo baja, mientras que Frenkie de Jong no se ha recuperado de sus molestias musculares y no tampoco puede estar por ello en El Clásico.

Pese a la ventaja en la eliminatoria, Xavi se aleja del cartel de favorito: "Esto de favorito o no favorito son sensaciones. Da el tipo de sensación de que cuando tenemos partido contra el Madrid es muy difícil ganarles. Nos han tocado ellos y hace mucho tiempo que el Real Madrid no pierde una eliminatoria a doble partido. A pesar del 0-1, ellos me siguen pareciendo favoritos. Jugamos contra un pedazo de Real Madrid. La presión la tienen más ellos que nosotros".

Sin embargo, los tres últimos resultados a favor frente al Real Madrid y la victoria en la ida colocan al Barcelona un paso por delante para llegar a la final. Para ello, el entrenador español cuenta con Lewandowski y Raphinha como sus dos principales armas ofensivas, además de un Gavi que pese a estar en el centro de las miradas, sigue con las revoluciones de lo más altas. A ellos se añade un Araujo que ha sido la principal baza defensiva de los culés en los Clásicos.

FC Barcelona - Real Madrid

FC Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde; Busquets, Kessié, Sergi Roberto; Raphinha, Gavi y Lewandowski.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Camavinga, Modric, Kroos; Fede Valverde, Vinicius y Benzema.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Colegio Valenciano).

Estadio: Spotify Camp Nou.

Hora: 21:00.

