El Real Madrid sigue la pista de Reece James ante los graves problemas económicos del Chelsea

Reece James se convirtió hace ya varias temporadas en uno de los laterales derechos más fiables e interesantes en el mundo. Hasta ahora, parecía blindado en el Chelsea, ya que es un jugador clave dentro del club londinense. Así lo era para Thomas Tuchel y así lo sigue siendo para Graham Potter a pesar de sus lesiones.

Sus impresionantes condiciones físicas y su enorme capacidad tanto ofensiva como defensiva le hacen el lateral derecho ideal para cualquier equipo de élite. Por eso no es de extrañar que en los últimos años se le haya relacionado de manera frecuente con el Real Madrid. Especialmente si se tiene en cuenta que el club blanco tiene un serio problema en el lateral diestro.

El único lateral con el que el Real Madrid cuenta plenamente es Dani Carvajal. Y el jugador de la selección española no atraviesa su mejor momento precisamente. Ya ha evidenciado su bajón con el conjunto blanco y ahora lo ha vuelto a hacer con la selección española en la derrota frente a Escocia.

En el conjunto blanco están empezando a ver una carencia en este puesto de cara al futuro ya que los reemplazos del madrileño no son laterales al uso. Lucas Vázquez ha cumplido en esa misión, pero no es un especialista. Nacho Fernández está en una situación similar. Y Álvaro Odriozola no cuenta para el club.

Por eso, más tarde o más temprano, el Real Madrid tendrá que mover ficha en el lateral derecho y la opción de Reece James se dibuja en el horizonte tal y como informa el periodista especializado en el mercado de fichajes Ekrem Konur. Tanto Carvajal como Lucas tienen contrato por delante, hasta 2025 el primero y hasta 2024 el segundo, y la posibilidad del fichaje de Reece James empieza a cuadrar en los planes del equipo blanco debido a que tiene solo 22 años.

Reece James, en uno de sus últimos partidos. REUTERS

Es uno de los jugadores con mayor proyección de la Premier League y ya está considerado como uno de los mejores laterales derechos del planeta. Además, ya sabe lo que es ponerse a prueba en momentos importantes, ya que fue clave en la conquista de la Champions del Chelsea de Thomas Tuchel.

El mayor inconveniente que tendría el fichaje de Reece James para el Real Madrid sería su precio, ya que diversas informaciones apuntan a cantidades muy altas que podrían rondar los 70 millones de euros. Un desembolso prácticamente imposible para el conjunto blanco tratándose de una pieza para la defensa.

Problemas para el Chelsea

Sin embargo, los puntos a favor también están dentro del conjunto londinense, el cual vive en una inseguridad e inestabilidad alarmante desde la marcha de Roman Abramovich. A pesar de que la situación financiera no pasa por apuros debido al potencial que puede aportar el empresario Todd Boehly, su nuevo propietario, el Chelsea sí tiene que ajustarse a los reglamentos económicos de la UEFA.

Los británicos necesitan vender para poder cuadrar cuentas el próximo verano después de haber hecho fichajes tan caros como los de Enzo Pérez, Fofana, Mudryk, Cucurella o Sterling entre otros muchos otros. Por eso, ya saben que tienen que hacer ventas de importancia considerable para respetar las normas tanto de la Premier como de la propia UEFA en términos de Fair Play Financiero. En las últimas dos temporadas han tenido pérdidas por valor de 170 y 140 millones de euros.

El Chelsea tiene jugadores muy interesantes en plantilla y una de las posibles ventas sería la de Reece James a pesar de que el lateral tiene contrato hasta 2028. La zozobra del Chelsea se traslada también de los despachos al césped, donde los de Stamford Bridge atraviesan una profunda crisis. Ya suenan varios nombres para sustituir a Potter.

Da la casualidad que Real Madrid y Chelsea se verán las caras en la próxima eliminatoria de Champions y ahí será buen momento para que la cúpula del conjunto blanco, que aún tiene que conocer a Todd Boehly, se fije en el lateral británico para perfilar una posible oferta en los próximos mercados.

