Reece James responde a los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid

El nombre de Reece James es uno de los que tiene el Real Madrid señalado en rojo para futuras ventanas de traspasos. Sin embargo, sacar al carrilero inglés de su club, el Chelsea, no va a ser fácil. Ni por la resistencia de los blues a desprenderse de él ni por el estrecho vínculo del propio jugador con la institución londinense.

El Real Madrid está detrás de Reece James, igual que otros grandes de Europa. Sus actuaciones durante la temporada pasada le colocaron como uno de los mejores laterales derechos del momento, incluidos sus dos partidos en la eliminatoria contra el conjunto blanco en la Champions League. Fue en ese cruce donde surgió algo entre Reece James y el Real Madrid.

Pero parece que los planes del jugador pasan por ahora solo por el Chelsea. Así lo ha dejado claro en una entrevista en BBC Sport, donde asegura no pensar en un futuro fuera del club en el que ha crecido y del que ha sido fan desde niños. Puertas cerradas al Real Madrid... de momento.

"Me gustaría pensar que mi futuro está en Stamford Bridge. Crecí como fanático del Chelsea y me hice un nombre jugando para el Chelsea, el club al que siempre he apoyado, por lo que no veo por qué algo debería cambiar. Juego para el Chelsea y lo disfruto", respondió al ser preguntado por el interés del Madrid.

Reece James también habló de lo que espera de la próxima temporada: "Es un momento emocionante. No hay muchos cambios desde el punto de vista de los jugadores o de la gerencia. Todavía quiero ganar cada competición y cada partido. No hay razón por la que no podamos hacer eso", dijo sin descartar al Chelsea para ningún título.

Reece James supera a Sadio Mané. Adam Davy / PA Wire / dpa

El foco está puesto en la batalla por la Premier League, que el curso pasado se decidió entre el Manchester City y el Liverpool. Reece James ve potencial para entrar en la pelea: "Sí, seguro. La temporada pasada tuvimos muchas lesiones y eso afectó mucho al equipo. Alrededor de Navidad estábamos en la cima de la tabla, las lesiones nos afectaron. Esta temporada, si nos mantenemos en forma y sin lesiones, no hay razón por la que no podamos estar ahí de nuevo".

El relevo de Carvajal

El Real Madrid estudia el futuro de su lateral derecho. No corre prisas para este verano, contando con Dani Carvajal, Lucas Vázquez y quizás Álvaro Odriozola para la posición durante el curso que viene. A futuro hace falta un recambio de garantías de Carvajal, dueño absoluto del puesto desde hace casi una década.

Reece James -con contrato hasta 2025 y un valor de mercado de 60 millones de euros- es una posibilidad, pero cara en comparación a lo que se forja en La Fábrica. Jugadores como el brasileño Vinicius Tobias u otros canteranos como Álex Jiménez son evaluados de cerca como posibles alternativas de futuro. Todo está abierto en la lucha por ser el relevo de una figura tan importante como Carvajal.

