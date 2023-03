Frimpong, el lateral que oposita al Real Madrid y se rinde a Vinicius: "Me encanta verle jugar"

Es una obviedad que Vinicius ha logrado instalarse entre los mejores futbolistas del mundo y así lo reflejan las palabras de otros profesionales de todo el mundo. El último en rendirse al brasileño del Real Madrid ha sido Jeremie Frimpong, estrella del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y una de las grandes proyecciones para el lateral derecho de todo el mundo.

Frimpong reconoce que le encanta ver a Vinicius jugar al fútbol. Así lo dice en una entrevista con el medio Relevo en la que ni siquiera hace falta que le pregunten, en concreto, por la figura del futbolista del Real Madrid. El brasileño es todo un referente.

Choca de lleno su elogio, sumado a los de otros futbolistas del resto de grandes ligas europeos, con los constantes ataques que Vinicius recibe en el fútbol español.

Le pregunté si le gustaba ver fútbol o si era de esos jugadores que sólo lo practica pero luego no lo ve en televisión. Y directamente respondió esto.



"Me encanta ver a Vinicius en el Real Madrid", señala Frimpong que pasa luego a definir las cualidades que más le impresionan de él. "Es tan calmado con la pelota, tan hábil, que nunca entra en pánico cuando la tiene", añade.

"Juega con libertad, ¿me entiendes? Me encantan este tipo de cosas. Cuando pierde el balón, vuelve a intentarlo. En el fútbol, cuando pierdes el balón, a veces no quieres intentarlo porque lo has perdido. Pero a Vinicius eso no le afecta nunca", concluye Frimpong sobre Vinicius en la entrevista en Relevo.

Frimpong, una alternativa de futuro

Las palabras de Frimpong también tienen su relevancia en clave Real Madrid. El lateral neerlandés confiesa que sigue algunos partidos del club blanco y, además, en la entrevista confiesa que su pretensión principal en su carrera es sumar títulos.

Frimpong puede ser una alternativa de futuro para el carril derecho del Madrid. En esa posición, el equipo tiene actualmente a Dani Carvajal y Lucas Vázquez, ambos de 31 años, con contratos hasta 2025 y 2024, respectivamente. El club tiene que ir pensando en el relevo a medio plazo y en el Bayer surge un potencial candidato.

