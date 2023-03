Figo deja al Real Madrid fuera de sus favoritos para ganar la Champions

Ya se conoce el nombre de los ocho mejores equipos de Europa. Este mes de abril se disputan los cuartos de final de la UEFA Champions League, eliminatoria en la que el Real Madrid mide sus fuerzas contra el Chelsea con el objetivo de lograr el billete para las semifinales de la máxima competición del fútbol europeo.

El Real Madrid es el vigente campeón continental y uno de los candidatos a levantar la 'Orejona' en esta temporada 2022/2023. Sin embargo, para Luis Figo hay otros dos favoritos. El exfutbolista portugués pone por encima en su lista a Manchester City y Bayern Múnich.

Así lo ha expresado el ex de Real Madrid y FC Barcelona durante la presentación de la nueva edición del Campus Vicente del Bosque. "En la Champions, con el Real Madrid siempre hay que contar, pero mi favorito está entre el Manchester City y el Bayern Múnich. El Inter de Milán lo tiene un poco más complicado y en mi nivel de favoritismo está un poco inferior", ha afirmado Figo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicente Del Bosque Academy (@vicentedelbosqueacademy)

El luso también se ha referido a la figura de Vicente del Bosque: "No lo conocía y mis años de trabajo junto a él me dieron a conocer una persona única. Es una persona a la que tengo un gran respeto y admiración, a la que me une amistad y fue de las personas que más me ayudó en la integración de cambio de club y ciudad".

"Le estaré agradecido para siempre por los valores que transmite. Le deseo siempre lo mejor porque le estimo mucho", ha añadido Luis Figo acerca del que fuera seleccionador de España y también entrenador del Real Madrid. Además, el portugués ha hablado sobre el fútbol y la competencia con otros espectáculos.

[La Kings League y la crisis en el fútbol catalán: los jugadores plantan a sus clubes por la liga de Piqué]

"El fútbol siempre depende de los ciclos y tenemos que cuidarlo. Hay que fomentar que las generaciones lo vean y no tengan otras tentaciones y otras cosas para ver. Tenemos que trabajar para atraer a nuevas generaciones. Los valores siempre están ahí y hay que fomentar la oportunidad de que todos tengan acceso", ha sentenciado.

Caso Negreira

Del tema en el que no ha querido profundizar Luis Figo es del 'caso Negreira': "Vienen a la luz muchas cosas del pasado y habrá que ver las consecuencias para bien del fútbol. Muchas veces lo que es querer ganar no tiene que ver con el fútbol. El fútbol no deja de ser un deporte, el más bonito que hay, pero es consecuencia de las decisiones de la gente".

Sigue los temas que te interesan