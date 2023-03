Alphonso Davies se pone a tiro del Real Madrid para su fichaje en 2024

Alphonso Davies está considerado como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Juega en el Bayern Múnich y tienen contrato hasta 2025. Sin embargo, su posible salida del Allianz Arena va tomando forma después de las últimas declaraciones del futbolista. El Real Madrid permanece atento.

El internacional canadiense llegó al Bayern Múnich en 2019, pero no ha logrado todavía adaptarse a la vida en Alemania. Así lo confesó en Twitch: "Para mí, como no tengo familia y mi novia no vive conmigo, estoy solo. Probablemente tengo como cinco amigos. Soy un perdedor popular".

Su vida cuando no está jugando o entrenando es un motivo de preocupación para él: "Es un poco preocupante no tener algo que hacer y especialmente cuando todos tus amigos tienen trabajo". Estas palabras han creado cierta preocupación en Baviera, sobre todo teniendo en cuenta que los grandes de Europa estarían encantados de abrir sus puertas al jugador nacido en Ghana.

"La vida como futbolista profesional es genial, sin duda. Para relajarse y disfrutar de la vida. Pero después del entrenamiento, no hay nada que hacer", aseguró también un Alphonso Davies que puede ponerse a tiro para el Real Madrid en 2024, en pleno proceso del plan renove en el lateral izquierdo.

Preocupación en Múnich

En los últimos meses, ya se ha hablado sobre la posibilidad de ver a Alphonso Davies en el Real Madrid en un futuro no muy lejano. El pasado mes de diciembre de 2022, desde Bild apuntaron que la intención del Bayern Múnich era la de renovar cuanto antes al defensa para evitar así la tentación merengue.

En la entidad bávara no están dispuestos a ver a uno de sus mejores jugadores salir del Allianz Arena rumbo a la capital española. Ya pasó en el pasado y van a intentar evitarlo. Por ello, trabajan para que firme su renovación lo antes posible. Y esto porque aunque es en 2025 cuando se acaba su contrato, sería en el verano de 2024 cuando tendrían que hacer caja con él o no recibir ni un solo euro un año más tarde.

Una fórmula bajo la cual ya vieron marcharse al Real Madrid a Toni Kroos en 2014. Un movimiento que todavía causa malestar, y alguna que otra pesadilla, en Múnich. También el Bayern vio cómo David Alaba abandonaba el club para poner rumbo a la casa blanca con la carta de libertad.

Perder a Alphonso Davies a manos, nuevamente, del Real Madrid, sería un gran golpe para el Bayern Múnich. Desde territorio bávaro entiende que tienen tiempo para convencer al futbolista. Pero el defensa canadiense parece tener claro que no puede seguir así. No todo es trabajo y fútbol. Quiere y necesita una mejora calidad de vida.

Plan para el lateral zurdo

El Real Madrid cuenta esta temporada 2022/2023 con un solo lateral izquierdo puro: Ferland Mendy. A lo largo del curso, Carlo Ancelotti ha ido utilizando a David Alaba, Nacho Fernández o incluso Eduardo Camavinga en esa posición. De ahí que se dé por hecho el regreso al club de Concha Espina de Fran García en verano.

Eso no significa que Alphonso Davies deje de interesar, ya que de llegar el canadiense al Santiago Bernabéu, lo haría un año más tarde, en 2024. De la generación del 2000, su juventud es su gran punto fuerte junto a su calidad, técnica y equilibrio ofensivo y defensivo.

En la actualidad, está considerado como uno de los mejores en su puesto. O más bien como el número 1. También en lo que se refiere a su valor de mercado. Según el portal especializado Transfermarkt, Alphonso Davies es el lateral izquierdo mejor valorado. También el futbolista más valioso de Canadá, el tercero del Bayern Múnich, el sexto de la Bundesliga y se encuentra dentro del Top 50 del mundo en las diferentes posiciones. Y esto no es solo más que el principio.

